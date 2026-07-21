Szczegóły pogrzebu Joanny Słowińskiej. Rodzina przekazała prośbę

Joanna Słowińska, nazywana "pierwszą damą polskiego folku" wokalistka zmarła w wieku 55 lat. Od dłuższego czasu zmagała się z poważną chorobą nowotworową.

Teraz rodzina wokalistki i skrzypaczki przekazała informację o szczegółach uroczystości pogrzebowych.

Nie żyje Joanna Słowińska. Rodzina ma prośbę przy pogrzebie

Pożegnalna msza święta odbędzie się 24 lipca o godz. 14.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zmarła zostanie później pochowana w Alei Zasłużonych.

"Zamiast kwiatów i wieńców pogrzebowych - prosimy o wsparcie Fundacji Anny Dymnej 'Mimo Wszystko'. Fundacja otaczała Joannę troską, życzliwością, realnym wsparciem w czasie jej choroby, za co pozostajemy ogromnie wdzięczni. Wierzymy, że będzie to najpiękniejszy sposób uczczenia Jej pamięci - wyraz wdzięczności za dobro, którego doświadczyła i wsparcie dla tych, którzy dziś tej pomocy potrzebują" - czytamy w komunikacie rodziny.

Podczas pożegnania obecni będą wolontariusze fundacji z puszkami. Można też dokonywać wpłat przelewem.

Joanna Słowińska razem z mężem Janem Słowińskim tworzyła festiwal EtnoKraków/Rozstaje, angażując się w projekty przybliżające etniczne brzmienia, także podczas festiwalu Wianki w Krakowie. Jan z najbliższymi - Stanisławem Słowińskim i Zosią Słowińską, członkami dalszej rodziny i przyjaciółmi zapraszają do wspólnego wyplatania symbolicznego wieńca dla Joanny w Żywej Pracowni przy ul. Celnej 5 w Krakowie we środę (22 lipca, godz. 17:30) i w piątek (24 lipca, godz. 11:00).

"Po uroczystości pogrzebowej zapraszamy WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POŻEGNANIA na otwarte spotkanie na Wesołej w Krakowie. Chcemy stworzyć przestrzeń zarówno na wspólne milczenie, rozmowy, jak i na muzykę: na śpiew, granie - na bycie razem i celebrację życia Joanny. Od godziny 16.30 drzwi otwiera dla nas: 'Wesoła Immersive' (Kraków, ul. Kopernika 17a), zapraszamy tam na kawę, herbatę, mały poczęstunek. Zapraszamy też do naszej Strefy Nowej (obok, ul. Kopernika 19) i na Łąkę na Wesołej, pod modrzewia, jak ostatnio" - przekazali najbliżsi Joanny Słowińskiej.

Kim była Joanna Słowińska?

Urodzona w 1971 r. w Strzelcach Krajeńskich pieśniarka i skrzypaczka związana była głównie ze sceną folkową. Realizowała się też w piosence literackiej, teatralnej, filmowej (była m.in. dwukrotną finalistką Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, laureatką Superjedynki TVP na festiwalu opolskim).

Szeroką popularność Joanna Słowińska zdobyła dzięki występom w oratoriach spółki Piotr Rubik (muzyka) i Zbigniew Książek (teksty) - "Świętokrzyska Golgota", "Tu es Petrus" i "Psałterz wrześniowy", które złożyły się na "Tryptyk Świętokrzyski". Pracowała też z Bartłomiejem Gliniakiem ("Siedem pieśni Marii", "Oratorium kalwaryjskie") i Zygmuntem Koniecznym.

Była współzałożycielką grupy Muzykanci, z którą koncertowała na licznych imprezach nurtu folk / world music na całym świecie (Rozstaje/Etno Kraków, Skrzyżowanie Kultury, Ehtnoport, WOMEX, WOMAD Chile, Budapest Folk Festival).

Występowała w większości krajów Europy (m.in. w ramach prestiżowego brytyjskiego festiwalu Petera Gabriela WOMAD UK), w USA (NY Broadway Symphony Space, Chicago Cultural Center), w Azji (Gruzja, Korea Południowa, Indie), w Ameryce Południowej (WOMAD Chile). Koncertowała z zespołem złożonym z krakowskich instrumentalistów, z kwintetem Stanisława Słowińskiego i z grupą Muzykanci.

Jako solistka form kantatowych koncertowała pod batutą m.in. Jerzego Maksymiuka, Alexandra Liebreicha, Diego Navarro, Marka Mosia, Michała Dworzyńskiego, Jerzego Salwarowskiego. Współpracowała ze Stanisławem Słowińskim w ramach autorskich projektów muzycznych, jak i wykonując partie wokalne form kantatowych ("Zielnik polski") i partie solowe widowisk baletowych ArtColor Ballet w reż. Agnieszki Glińskiej z muzyką Stanisława Słowińskiego i tekstami Jana Słowińskiego ("Bursztynowe drzewo", "Zeus i Europa").

Wielokrotnie występowała z towarzyszeniem najważniejszych polskich orkiestr (m.in. NOSPR / Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Polska Orkiestra Radiowa Polskiego Radia, AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii Krakowskiej).

Współpracowała m.in. z Zygmuntem Koniecznym (m.in. projekty: "Wyspiański Koniecznego", "Konieczny w teatrze Staniewskiego", "Serce moje gram", "Norwid bezdomny - Bal", "Noc listopadowa"; partie wokalne kompozycji Zygmunta Koniecznego do filmu Marty Meszarosz: "Niepochowany"), z Jarosławem Besterem (projekt "Bal u Pana Boga"), z Elliotem Goldenthalem - w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie wykonując solowe partie wokalne z filmu "Frida" z towarzyszeniem dedykowanego projektowi międzynarodowego zespołu muzyków.

Przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowana Medalem Gloria Artis - Zasłużony Kulturze (2013), przez Prezydenta Krakowa odznaczeniem: Honoris Gratia - przyznanym za szczególne zasługi dla kultury Krakowa i promocji kultury Krakowa na świecie.