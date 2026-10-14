Violetta Villas była jedną z najsłynniejszych diw polskiej sceny. Potrafiła grać na kilku instrumentach, tańczyć i dysponowała słuchem absolutnym. Przez wiele lat jej kariery wyjątkowym wokalem o ogromnej skali zachwycali się zarówno słuchacze, jak i eksperci. Piosenkarka występowała na prestiżowych scenach we Francji, Kanadzie czy USA i miała okazję wykonywać duety m.in. z Frankiem Sinatrą czy Deanem Martinem. Jej historia zakończyła się jednak tragicznie. Gwiazda zmarła 5 grudnia 2011 r. w swoim domu, a przez ostatnie lata swojego życia zmagała się z samotnością, problemami finansowymi oraz pogarszającym się stanem zdrowia.

Od śmierci legendarnej diwy minęło już 15 lat, lecz pamięć o niej wciąż pozostaje żywa. Dowodem na to jest m.in. stworzony w tym roku film biograficzny, którego kinowa premiera planowana jest na 27 listopada. Reżyserką dzieła została Karolina Bielawska, a główną rolę odgrywa Sandra Drzymalska - aktorka młodego pokolenia, bijąca obecnie rekordy popularności. Historia opowiedziana w filmie skupia się na relacji słynnej piosenkarki z jej synem, Krzysztofem Gospodarkiem, który jest świadkiem zarówno wielkiego, światowego sukcesu matki, jak i jej późniejszego upadku.

15 lat po śmierci Violetty Villas fani wciąż odwiedzają jej grób. "Cieszę się i podziwiam tych ludzi"

Fani nigdy nie zapomnieli o legendzie polskiej estrady, co widać również po tym, jak wygląda obecnie grób Violetty Villas. Każdego dnia miłośnicy artystki zasypują go kwiatami, zapalają znicze, a niektórzy przynoszą także osobiste listy, zdjęcia czy pamiątki.

Naocznym świadkiem nieustannego wspominania piosenkarki przez słuchaczy jest Krzysztof Gospodarek, który zajmuje się grobem słynnej mamy. W najnowszym wywiadzie opowiedział o tym, jak na co dzień wygląda opieka nad jej miejscem spoczynku. Wyjawił także, że z początku chciał mieć własną wizję na to miejsce, a odwiedzający wciąż ją burzyli.

"Po śmierci troszkę mnie to denerwowało, że tam na tym grobie zaczynają czyjeś porządki panować. Że ja nie mogłem utrzymać swojego charakteru tego nagrobka" - ujawnił Krzysztof w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Z czasem syn Villas zmienił zdanie - zaczął doceniać zaangażowanie fanów i patrzył na przynoszone upominki z większą sympatią oraz wyrozumiałością. "Teraz tylko się cieszę i podziwiam tych ludzi, że po tylu latach jeszcze tyle tych osób jest. 15 lat minęło, a grób codziennie tonie w kwiatach i zniczach" - podkreślił.

Syn Violetty Villas wspomina najdziwniejszy upominek, jaki znalazł na grobie sławnej mamy. "Zabrałem ten wystrój"

W tej samej rozmowie Krzysztof przypomniał najbardziej kontrowersyjną pamiątkę, jaka znalazła się na grobie Violetty Villas. W listopadzie 2025 r., w okolicach dnia Wszystkich Świętych, w miejscu spoczynku wokalistki znalazła się figura przypominająca głowę, z bujnymi blond włosami i mocnym makijażem. "Posąg" nawiązywał do charakterystycznego wizerunku scenicznego gwiazdy, lecz zarówno dla jej syna, jak i innych miłośników, okazał się zbyt osobliwym wyborem.

"Ostatnio zostawili głowę. To było trudne do zaakceptowania, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo. Zabrałem ten wystrój" - powiedział wprost Gospodarek.