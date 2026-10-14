Syn Violetty Villas opowiedział, jakie pamiątki znajduje na grobie słynnej diwy. "Trudne do zaakceptowania"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Od śmierci Violetty Villas minęło już 15 lat. Mimo to fani wciąż upamiętniają diwę, odwiedzając jej grób z kwiatami i zniczami, a czasem także osobistymi pamiątkami. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, dba o miejsce jej spoczynku. W najnowszym wywiadzie zdradził, że w przeszłości denerwował się, gdy nie mógł tam utrzymać własnego porządku. "Teraz tylko się cieszę i podziwiam tych ludzi, że po tylu latach jeszcze tyle ich jest" - mówi. A jaka była najdziwniejsza rzecz, którą znalazł na grobie sławnej mamy?

Violetta Villas na scenie, blond włosy, czerwony strój z czarnymi elementami, mikrofon, niebieskie światło
Violetta Villas zmarła 15 lat temuPrończykAKPA

Violetta Villas była jedną z najsłynniejszych diw polskiej sceny. Potrafiła grać na kilku instrumentach, tańczyć i dysponowała słuchem absolutnym. Przez wiele lat jej kariery wyjątkowym wokalem o ogromnej skali zachwycali się zarówno słuchacze, jak i eksperci. Piosenkarka występowała na prestiżowych scenach we Francji, Kanadzie czy USA i miała okazję wykonywać duety m.in. z Frankiem Sinatrą czy Deanem Martinem. Jej historia zakończyła się jednak tragicznie. Gwiazda zmarła 5 grudnia 2011 r. w swoim domu, a przez ostatnie lata swojego życia zmagała się z samotnością, problemami finansowymi oraz pogarszającym się stanem zdrowia.

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Od śmierci legendarnej diwy minęło już 15 lat, lecz pamięć o niej wciąż pozostaje żywa. Dowodem na to jest m.in. stworzony w tym roku film biograficzny, którego kinowa premiera planowana jest na 27 listopada. Reżyserką dzieła została Karolina Bielawska, a główną rolę odgrywa Sandra Drzymalska - aktorka młodego pokolenia, bijąca obecnie rekordy popularności. Historia opowiedziana w filmie skupia się na relacji słynnej piosenkarki z jej synem, Krzysztofem Gospodarkiem, który jest świadkiem zarówno wielkiego, światowego sukcesu matki, jak i jej późniejszego upadku.

15 lat po śmierci Violetty Villas fani wciąż odwiedzają jej grób. "Cieszę się i podziwiam tych ludzi"

Fani nigdy nie zapomnieli o legendzie polskiej estrady, co widać również po tym, jak wygląda obecnie grób Violetty Villas. Każdego dnia miłośnicy artystki zasypują go kwiatami, zapalają znicze, a niektórzy przynoszą także osobiste listy, zdjęcia czy pamiątki.

Naocznym świadkiem nieustannego wspominania piosenkarki przez słuchaczy jest Krzysztof Gospodarek, który zajmuje się grobem słynnej mamy. W najnowszym wywiadzie opowiedział o tym, jak na co dzień wygląda opieka nad jej miejscem spoczynku. Wyjawił także, że z początku chciał mieć własną wizję na to miejsce, a odwiedzający wciąż ją burzyli.

"Po śmierci troszkę mnie to denerwowało, że tam na tym grobie zaczynają czyjeś porządki panować. Że ja nie mogłem utrzymać swojego charakteru tego nagrobka" - ujawnił Krzysztof w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Z czasem syn Villas zmienił zdanie - zaczął doceniać zaangażowanie fanów i patrzył na przynoszone upominki z większą sympatią oraz wyrozumiałością. "Teraz tylko się cieszę i podziwiam tych ludzi, że po tylu latach jeszcze tyle tych osób jest. 15 lat minęło, a grób codziennie tonie w kwiatach i zniczach" - podkreślił.

Syn Violetty Villas wspomina najdziwniejszy upominek, jaki znalazł na grobie sławnej mamy. "Zabrałem ten wystrój"

W tej samej rozmowie Krzysztof przypomniał najbardziej kontrowersyjną pamiątkę, jaka znalazła się na grobie Violetty Villas. W listopadzie 2025 r., w okolicach dnia Wszystkich Świętych, w miejscu spoczynku wokalistki znalazła się figura przypominająca głowę, z bujnymi blond włosami i mocnym makijażem. "Posąg" nawiązywał do charakterystycznego wizerunku scenicznego gwiazdy, lecz zarówno dla jej syna, jak i innych miłośników, okazał się zbyt osobliwym wyborem.

"Ostatnio zostawili głowę. To było trudne do zaakceptowania, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo. Zabrałem ten wystrój" - powiedział wprost Gospodarek.

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