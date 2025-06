Syn Toma Jonesa wylądował na ulicy. Muzyk się do niego nie przyznaje

"To nie było coś, co planowałem. Zostałem oszukany. Dałem się uwieść" - mówił o dziecku w rozmowie z Wales Online. Dodał także, że gdyby "nie został oszukany", byłby obecny w życiu Jona.

"Nie miałem w dzieciństwie ojca. Wszystkiego, czego chcę to miłość. Ludzie myślą, że jestem młodszą wersją mojego ojca. Śpiewam wszystkie jego piosenki. Ludzie często zatrzymują się obok mnie i gapią się do momentu, aż nie zacznę śpiewać. Zależy mi na jego uznaniu" - opowiadał "Daily Mail".

"Nigdy nie dostałem od niego kartki urodzinowej, nigdy do mnie nie zadzwonił. Dorastałem w środowisku, gdzie każdy miał ojca. A moje telefony i maile nie doczekały się odpowiedzi. On nie chce mieć ze mną nic wspólnego" - mówił. Dodał również, że zabolały go słowa o tym, że był efektem wpadki i oszustwa. "Te słowa zabolały. To nie był mój wybór, żeby się urodzić" - stwierdził.