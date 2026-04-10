Syn Justina Trudeau zdradza kulisy relacji z Katy Perry. "Wysyłam jej swoje piosenki"

Xavier, działający pod pseudonimem Xav, coraz śmielej zaznacza swoją obecność na rynku muzycznym. Na koncie ma już pierwsze single, a w rozwijaniu kariery pomaga mu ktoś, kogo trudno byłoby się spodziewać w tej roli.

"Kiedy jestem naprawdę zadowolony z piosenki, wysyłam ją do niej" - przyznał w podcaście "Can't Be Censored". "Zawsze chętnie daje mi rady i mówi, co powinienem zmienić".

Jak podkreśla, kontakt z Katy Perry nie kończy się na uprzejmościach. Artystka dzieli się konkretnymi wskazówkami, korzystając z własnego doświadczenia zdobywanego przez lata na światowej scenie.

"Jest bardzo miła". Tak widzi ją syn premiera

Choć dla fanów pozostaje jedną z największych gwiazd popu, w prywatnym kontakcie ma zupełnie inne oblicze. Xavier nie kryje sympatii do partnerki ojca.

"Jest bardzo miła. Twardo stąpa po ziemi. Jest świetna" - mówi wprost. I dodaje: "Najważniejsze jest to, że mój tata jest szczęśliwy".

Ich relacja szybko nabrała naturalnego charakteru. Już przy pierwszym spotkaniu znaleźli wspólny język, a rozmowy o muzyce potrafiły trwać godzinami. "Rozmawialiśmy długo o mojej twórczości. Dała mi wskazówki i powiedziała, jakie powinny być kolejne kroki" - wspominał.

Życie w cieniu wielkich nazwisk. "Czasem się z tego śmieję"

Dorastanie w rodzinie jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków świata i jednoczesne funkcjonowanie obok globalnej gwiazdy to mieszanka, która przyciąga uwagę. Sam Xavier podchodzi do tego jednak z dystansem.

Zdjęcia ojca z Katy Perry nie robią na nim większego wrażenia. "To jak każde inne zdjęcie mojego taty i mamy. Albo po prostu mojego taty" - przyznaje.

Nie ukrywa jednak, że skala zainteresowania bywa momentami przytłaczająca. "Moje życie jest czasem szalone. Patrzę w sufit i myślę: 'Co to w ogóle za życie?' - opowiada. "Ale potem się śmieję. To jest moje życie. Co mogę zrobić?".

Od plotek do oficjalnego związku

Plotki o relacji Justina Trudeau i Katy Perry po raz pierwszy pojawiły się w mediach latem 2025 roku, gdy zostali zauważeni razem w Montrealu. Z czasem zaczęli coraz śmielej pokazywać się publicznie, a jesienią oficjalnie zadebiutowali jako para.

Według doniesień z ich otoczenia, początki nie były oczywiste. Piosenkarka nie planowała nowego związku, jednak determinacja polityka miała odegrać kluczową rolę. Miał wielokrotnie podróżować, by spotykać się z nią podczas tras koncertowych.

Oboje mają za sobą głośne rozstania. Justin Trudeau w 2023 roku zakończył wieloletnie małżeństwo z Sophie Grégoire Trudeau, z którą wychowuje troje dzieci. Z kolei Katy Perry rozstała się z Orlando Bloomem, z którym ma córkę Daisy Dove.

