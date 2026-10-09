Syn Edyty Górniak przekazał niezwykłe wieści z Mediolanu. "Ten rok był dla naszej dwójki przełomowy"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Allan Enso wybrał się z partnerką do Mediolanu, ale tym razem nie chodziło wyłącznie o wspólny wypoczynek. Syn Edyty Górniak pojawił się na wyjątkowej gali, gdzie odebrał wyróżnienie.

Allan Enso i Edyta Górniak otrzymali nagrodę Outstanding Music Duo Award podczas gali Biznes w Kobiecym Stylu w Mediolanie.
Edyta Górniak i Allan Enso Paweł WrzecionAKPA

Allan Krupa, występujący jako Allan Enso, poinformował na swoim Instagramie o nagrodzie przyznanej podczas gali "Biznes w Kobiecym Stylu". W kategorii Outstanding Music Duo Award doceniono jego muzyczną współpracę z Edytą Górniak.

22-latek pojawił się na uroczystości w imieniu duetu. W Mediolanie towarzyszyła mu partnerka Kornelia.

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Nagroda była dla niego zaskoczeniem

We wpisie Enso podkreślił, że ostatnie miesiące były dla niego i jego mamy czasem intensywnej pracy oraz zmian. Jak przyznał, nie spodziewał się, że ich wspólne działania zostaną w ten sposób zauważone.

"Szczerze mówiąc, ten rok był dla naszej dwójki bardzo przełomowy i intensywny, dużo działo się w naszych życiach na porządku dziennym i ostatnią rzeczą, którą miałem w głowie, to że ktoś doceni naszą pracę na tyle, aby przypieczętować ją nagrodą za najlepsze muzyczne duo" - napisał.

Artysta skierował podziękowania zarówno do osób zaangażowanych we współpracę, jak i do kapituły. Szczególne miejsce w jego wpisie zajęła Edyta Górniak.

"Z całego serca dziękuję Wam, dziękuję @edytagorniak za tą [...] wspólną podróż, wszystkim, którzy się do niej przyczynili i kapitule, która okrzyknęła nas tym szczytnym tytułem" - dodał.

Przemówienie kosztowało go trochę nerwów

Choć Enso nie krył radości z wyróżnienia, do swojego wystąpienia podczas gali podszedł z dystansem. Na zakończenie wpisu zażartował, że wolałby, aby nagranie przemówienia pozostało poza internetem.

"Mam nadzieję, że moja przemowa nigdy nie ujrzy światła dziennego, to trudniejsze niż się wydaje" - podsumował.

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