Syn Edyty Górniak pokazał się z nową partnerką. Allan Krupa już nie kryje swojego szczęścia

Początkowo Allan Krupa starał się chronić prywatność swojej nowej partnerki, pokazując w mediach społecznościowych jedynie jej sylwetkę z daleka lub zdjęcia robione od tyłu. Z czasem para zaczęła oficjalnie bywać na branżowych imprezach, pojawiając się wspólnie między innymi na widowni "Tańca z Gwiazdami" oraz podczas Polsat Hit Festiwalu. Związek z Katarzyną Barbarą Grzączkowską wydaje się wchodzić na poważny etap, co potwierdzają zdjęcia paparazzich z ich wspólnego obiadu z Edytą Górniak w Sopocie.

Nowy rozdział w życiu

Wiele wskazuje na to, że młody muzyk ostatecznie zamknął poprzedni etap swojego życia miłosnego. Najwyraźniej w pełni przepracował już rozstanie ze swoją byłą dziewczyną, Nicol Pniewską - początkującą piosenkarką i uczestniczką programu "Królowa przetrwania". Teraz jego uwaga skupia się na nowej relacji, a prywatność, której początkowo strzegł, ustąpiła miejsca chęci dzielenia się swoim szczęściem publicznie.

Romantyczny wyjazd we dwoje

Obecnie zakochani postanowili uciec przed kapryśną, polską pogodą pełną burz i upałów, decydując się na słoneczny urlop za granicą. Allan chętnie relacjonuje ich wspólny wyjazd na Instagramie, publikując zdjęcia partnerki. Dziewczyna zaprezentowała się obserwatorom w letnim, białym komplecie złożonym z krótkich szortów i koszuli.

Partnerka Allana Krupy Instagram @allanenso materiał zewnętrzny

Jeszcze niedawno w rozmowie z "Jastrząb Post", Allan Krupa zaznaczył, że jego partnerka nie jest osobą publiczną, stąd spora niechęć i dystans do dzielenia się w mediach społecznościowych wspólnymi chwilami: "My po prostu bardzo szanujemy prywatność naszego związku. Żyjemy przekonaniem, że czego się nie widzi, to trudniej popsuć. Bardzo się kochamy. Moja partnerka nie jest osobą publiczną i po prostu jest z dala od tego świata. Nasza miłość jest prywatną sprawą i nie potrzebujemy się z tym obnosić".