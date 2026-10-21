Syn Edyty Górniak myśli o małżeństwie. "Mamy swoje życie do poukładania"

Allan Krupa, który rozwija karierę pod pseudonimem Enso, coraz częściej pojawia się w telewizji. Niedawno wziął udział w programie "Hitster. Muzyczna gra przebojów", a w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" kibicował swojej mamie. Edyta Górniak była gościnną jurorką bajkowej odsłony show.

Na widowni u boku Allana pojawiła się Kornelia. Para niedawno świętowała pierwszą rocznicę związku, a muzyk nie ukrywa, że przy ukochanej odkrył w sobie romantyczną stronę.

"Może po mnie tego nie widać, bo ja nie wiedziałem, czy jestem, czy nie, ale właśnie partnerka mi pokazała, że jestem" - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Allan Krupa i Kornelia myślą o ślubie

Edyta Górniak wspomniała w "Tańcu z gwiazdami" o możliwym ślubie syna. Zapytany o jej słowa Allan potwierdził, że małżeństwo nie jest dla niego wyłącznie odległą wizją.

"Nie będzie to za tydzień, bo mamy swoje życie do poukładania i po prostu jesteśmy młodzi, ale tak, myślimy o tym. Wiemy, że byłoby pięknie i fajnie" - przyznał.

Muzyk bierze pod uwagę ślub kościelny, choć razem z Kornelią nie podjął jeszcze konkretnych decyzji. Nie wybrali również pierścionka zaręczynowego.

Kornelia ma za to pomysł na muzyczną część uroczystości. Chciałaby, aby Allan i Edyta Górniak wykonali wspólnie "Cygańskie serce". Na razie nie wiadomo, czy rodzinny duet rzeczywiście pojawi się na ślubie.

Edyta Górniak o partnerce Allana Krupy

Wokalistka nie ukrywa, że polubiła wybrankę syna. Utrzymuje dobre relacje również z jej mamą, choć stara się nie ingerować w życie młodych.

"Jak Allan coś zapomni, to do siebie dzwonimy. Ale to takie drobne rzeczy. Staram się jednak nie wtrącać w jego decyzje. W ich życie w ogóle" - zapewniła Górniak.

Artystka uważa, że Allana i Kornelię zbliżyły podobne doświadczenia. Oboje byli wychowywani przede wszystkim przez matki i dorastali bez stałej obecności ojców.

"Ten brak ojca na pewno odbił się w ich charakterach i to ich też trzyma bardzo mocno razem i zbliża do siebie" - oceniła.

Kornelia nie jest związana z show-biznesem i dotychczas unikała większego rozgłosu. Coraz częściej towarzyszy jednak Allanowi podczas branżowych wydarzeń. Dla muzyka to pierwszy publiczny związek od czasu rozstania z Nicol Pniewską, z którą łączyły go również wspólne plany artystyczne.