Syn Chrisa Martina i Gwyneth Paltrow skończył 20 lat. Podobny do znanych rodziców?

Gwyneth Paltrow uczciła w środę wyjątkowy dzień swojego syna Mosesa, publikując na Instagramie wzruszający wpis i archiwalne zdjęcia. "Nie ma słów, by opisać, jak wspaniały jesteś. Wysyłam urodzinowy uścisk z zachodniego wybrzeża. Nie zapomnij sprawdzić skrzynki pocztowej dzisiaj. Kocham cię całym sercem" - dodała aktorka.

Starsza siostra Mosesa, Apple Martin, również wyraziła miłość do brata, publikując w mediach społecznościowych zabawne zdjęcie z dzieciństwa. "Najfajniejszy dzieciak, jakiego znam i najlepszy brat na świecie. Kocham cię tak bardzo @mosesmartin!" - napisała 21-latka.

Własna droga młodego artysty

Moses Martin, najmłodsze dziecko Paltrow i Chrisa Martina, frontmana zespołu Coldplay, stara się być postrzegany jako samodzielny artysta. Dorastał w centrum show-biznesu, ale stara się wypracować własną tożsamość przede wszystkim przez muzykę.

W 2024 roku rozpoczął studia na prestiżowym Brown University, łącząc naukę z działalnością artystyczną. Jego alt-rockowy zespół People I've Met zadebiutował singlem "Promise" w grudniu 2025 roku. Moses pełni w grupie rolę wokalisty i współtwórcy, a zespół koncertuje w klubach oraz na festiwalach, m.in. w Anglii na Reading i Leeds Festival.

Debiut na czerwonym dywanie

Choć dotychczas unikał fleszy, w grudniu 2025 roku Moses po raz pierwszy pojawił się obok mamy podczas premiery filmu Marty Supreme w Los Angeles. Jego swobodny strój - brązowy sweter na jasnej koszuli i sztruksowe spodnie - przyciągnął uwagę mediów, a aktorka nie kryła dumy z syna.

"Wyobraź sobie, jak było, gdy przyszedł na premierę w L.A.? Chciał umrzeć" - wspominała Paltrow, nawiązując do scen intymnych w filmie, które wywołały lekkie zakłopotanie Mosesa.

Gwyneth Paltrow i Moses Martin na premierze "Marty Supreme" Michael Buckner Getty Images

Rodzinne wsparcie i pasje

Moses nie tylko koncertuje i nagrywa. Na TikToku prezentuje interpretacje utworów innych artystów, m.in. piosenkę Gracie Abrams "I Miss You, I'm Sorry". Apple podkreśla dumę z muzycznych osiągnięć brata, a Gwyneth regularnie wspiera jego karierę w mediach społecznościowych.

Młody muzyk udowadnia, że chce być postrzegany nie tylko przez pryzmat nazwiska rodziców. Połączenie edukacji, pasji muzycznej i pierwszych medialnych wystąpień wskazuje, że Moses stawia świadome kroki w branży rozrywkowej, szukając własnego głosu i stylu.

Wzruszająca historia 22-latki w "Must Be The Music". "Współczuję ci tego, co musiałaś przejść" Polsat Promocja