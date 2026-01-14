Moses Martin, 19-letni potomek frontmana zespołu Coldplay, postanowił pójść w ślady sławnego ojca. Syn Chrisa Martina i jego byłej żony, hollywoodzkiej aktorki Gwyneth Paltrow, wraz ze swoim zespołem People I've Met podpisał niedawno kontrakt z wytwórnią Interscope Records. Teraz przyszła pora na pierwsze efekty tej współpracy. Światło dzienne ujrzał debiutancki singel grupy, "Promise".

Pochodzące z Nowego Jorku trio poza Mosesem (wokal, gaitara) tworzą także Andrew Suster (bas) i Orlando Wiltshire (perkusja).

Syn Chrisa Martina (Coldplay) i Gwyneth Paltrow debiutuje

Dla wytwórni Interscope Records nagrywają także takie gwiazdy, jak m.in. Billie Eilish, BTS, Kendrick Lamar, Lady Gaga czy Benny Blanco.

W sieci jest już teledysk do debiutanckiego singla "Promise". Utwór utrzymany jest w klimacie nastrojowego, alternatywnego rocka.

"Jestem bardzo dumny z tej piosenki. I nieskończenie wdzięczny zespołowi oraz Noah Conradowi za pomoc w uczynieniu jej tak wyjątkową" - napisał na Instagramie syn Martina, wspominając o znanym autorze tekstów, producencie i multiinstrumentaliście z Los Angeles.

W przeszłości 19-latek wspomagał wokalnie ojca w niektórych utworach Coldplay, m.in. w piosence "Humankind". Jest on zarazem autorem tekstów do "All My Love", "The Astronaut" i "Orphans".

Formacja People I've Met sukcesywnie zdobywa coraz większe uznanie w branży muzycznej. Zespół występował latem jako support dla australijskiego duetu Royel Otis podczas trasy koncertowej, a pod koniec zeszłego roku odbył trzytygodniową rezydenturę w klubie Baby's All Right na nowojorskim Brooklynie.

Martin zajmuje się jednak nie tylko muzyką. Równolegle studiuje na prestiżowym, zaliczanym do Ligi Bluszczowej (Ósemce prywatnych uniwersytetów uważanych za najlepsze na świecie - red.), Uniwersytecie Browna w stanie Rhode Island.

"Jesteś spełnieniem marzeń - życzliwy, błyskotliwy i tak bardzo utalentowany. Słucham Twojej muzyki na okrągło i bardzo za tobą tęsknię. Kocham cię, mój chłopcze. Mama" - napisała Paltrow na Instagramie z okazji 19. urodzin syna, które ten obchodził 8 kwietnia.

Chris Martin i Gwyneth Paltrow mają jeszcze starszą córkę - 21-letnią Apple Martin. Ona również pomagała swojemu ojcu w nagraniach Coldplay. Wymieniana jest jako współtwórczyni singla "Feelslikeimfallinginlove", brała udział także przy pisaniu piosenek "Let Somebody Go" i "One World".

