Syn Britney Spears zaczyna własną karierę. "Czułem, że mógłbym wypaść lepiej"

Jayden James i jego starszy brat Sean Preston przez lata rzadko pojawiali się publicznie. W ostatnich miesiącach młodszy z synów Britney Spears zaczął jednak interesować się modelingiem, a wraz z pierwszymi zleceniami pojawiły się również wywiady.

Magazyn "Interview" zapytał 19-latka, jakiego rodzaju pytań nie chciałby już słyszeć. Odpowiedział krótko.

"Pytań opartych na założeniach. Wolałbym, żeby ludzie mnie poznali, zamiast zakładać, że już mnie znają" - powiedział Jayden.

Syn wokalistki nie wskazał konkretnego pytania. Z jego wypowiedzi wynika jednak, że nie chce być oceniany wyłącznie na podstawie nazwiska i historii swojej rodziny.

Jayden James zadebiutował na paryskim wybiegu

Pierwszym dużym krokiem Jaydena w modelingu był czerwcowy pokaz Vetements podczas Paris Fashion Week. Na wybiegu pojawił się razem z 20-letnim Seanem Prestonem. Bracia zaprezentowali kolekcję męską na sezon wiosna-lato 2027.

Po pokazie Jayden przyznał w rozmowie z "Vogue", że chciałby kontynuować pracę w tej branży. Swojego debiutu nie ocenił jednak bezkrytycznie.

"Czułem, że mógłbym wypaść lepiej, ponieważ był to mój pierwszy pokaz. Muszę popracować nad chodem. Byłem dość spięty, bo się stresowałem" - tłumaczył.

Pod koniec sierpnia 19-latek został bohaterem okładki "MACzine", internetowego magazynu marki MAC Cosmetics. Na zdjęciu pozuje z popularnym sprayem utrwalającym makijaż, a fotografii towarzyszy pytanie: "Kim, do cholery, jest Jayden James?".

Wcześniej na okładkach wznowionego magazynu pojawiły się m.in. Doja Cat oraz Olandria Carthen z amerykańskiego "Love Island".

Synowie Britney Spears pracują nad muzyką

Jayden nie zamierza ograniczać się do modelingu. W rozmowie z "Vogue" zdradził, że razem z bratem próbuje także tworzyć muzykę. Nie podał jednak szczegółów ani terminu ewentualnej premiery wspólnych nagrań.

Britney Spears nie oglądała debiutu synów z widowni, ale po paryskim pokazie wysłała im kwiaty. Jak podaje magazyn "People", w ostatnim czasie piosenkarka ponownie ma z nimi bliższy kontakt i wspiera ich zawodowe plany.

Jayden James i Sean Preston są dziećmi Britney Spears oraz jej byłego męża Kevina Federline'a. Piosenkarka i tancerz pobrali się w 2004 roku. Ich małżeństwo zakończyło się trzy lata później.