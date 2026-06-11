Sylwia Grzeszczak to polska piosenkarka, artystka oraz kompozytorka. Fanów zauroczyła nie tylko technicznie prowadzonym wokalem, ale i wrażliwymi tekstami, których jest autorką. Od lat zdobywa serca słuchaczy, o czym wielokrotnie przypominają stacje radiowe i listy przebojów. Albumy "Sen o przyszłości" czy chociażby "Tamta Dziewczyna" na stałe zapisały się w historii polskiego popu, a lato bez singla od Sylwii, jak twierdzą fani, już nie brzmi tak samo. Po hitach "och i ach" oraz "Motyle" słuchacze gwiazdy mają chrapkę na więcej.

"Niedługo wakacje 2026, a nadal nie mamy hitu od Sylwii", "Polska potrzebuje nowego hitu Grzeszczak" - martwią się fani wokalistki na platformie X i zastanawiają się, czy Sylwia Grzeszczak ma w zanadrzu kolejny wakacyjny przebój.

Sylwia Grzeszczak ma na swoim koncie masę hitów.

Wokalistka może się pochwalić bogatym wykształceniem muzycznym. Uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego, a potem kształciła się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

Swoją przygodę ze sceną Sylwia Grzeszczak zaczęła występując w programie telewizyjnym "Od przedszkola do Opola" w 1995 roku. Dziewięć lat później zdobyła pierwsze miejsce w konkursie "Drzwi do kariery", a już rok później jej zmagania mogliśmy śledzić w popularnym programie telewizyjnym "Idol". Potem przyszedł czas na nawiązywanie współprac i koncertowanie - w 2008 roku wydała swój debiutancki album "Ona i on" we współpracy z Liberem, z którym rozstała się w 2023 roku. Piosenkarka i raper byli małżeństwem przez niemal dekadę. W tym czasie doczekali się córki Bogny. Choć zakończyli związek, nadal wspólnie pracują nad muzyką - Liber jest współautorem najnowszych hitów wokalistki, o czym chętnie przypomina w swoich mediach społecznościowych.

"Co Z Nami Będzie", "Sen o przyszłości", "Małe rzeczy", "Pożyczony" i "Tamta dziewczyna" to tylko kilka utworów Sylwii Grzeszczak, które zna cała Polska. Wokalistka jest chętnie grana w stacjach radiowych, stąd jej komercyjny sukces nie powinien zbytnio dziwić.

Wakacje w 2024 roku upłynęły również w dźwiękach twórczości Grzeszczak - "och i ach" to jeden z najnowszych hitów Sylwii. Utwór wydano 17 maja 2024 roku, a sama piosenka znalazła się na 1. miejscu listy OLiA, czyli zestawienia najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych. Utwór stał się przebojem lata według podsumowania ZPAV (Związku Producentów Audio-Video).

Pod koniec listopada 2024 roku Sylwia opublikowała utwór zatytułowany "Latawce" - w teledysku widzimy zwiewną i powabną wokalistkę, przechadzającą się po wietrznym terenie, tańczącą oraz puszczającą tytułowe latawce. W klipie do "Słów na K" Sylwia odkryła nowe krajobrazy, zaś w marcu br. zdradziła na Instagramie kulisy powstawania wielkich hitów, rozpoczynając spekulacje fanów odnośnie nadchodzących muzycznych nowości.

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