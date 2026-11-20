Premiera singla "Następny proszę" zbiegła się z ogłoszeniem historycznego wydarzenia - 26 czerwca 2027 r. Sylwia Grzeszczak zagra koncert "Stadion jak marzenie" na Enea Stadionie w Poznaniu. Wcześniej wśród wokalistek w Polsce tylko sanah grała na stadionach (7 sierpnia 2027 r. Doda planuje występ na Stadionie Narodowym w Warszawie). Dodajmy, że stadionowy koncert Sylwii będzie jej jedynym występem w 2027 r.

Po letnim singlu "Mango" (który dotarł do 2. miejsca listy najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych), Sylwia Grzeszczak prezentuje swoje zupełnie inne, głęboko refleksyjne oblicze. Ballada opowiada o przełomowych momentach w życiu, bolesnych rozstaniach oraz nieodłącznej tęsknocie za bliską osobą.

Sylwia Grzeszczak i "Następny proszę". Kiedy dwie drogi muszą się rozejść

W nowej piosence wokalistka przygląda się chwili, w której nadzieja na wspólną przyszłość zderza się z rzeczywistością, a dwie drogi muszą się rozejść.

"Ten przewrotny i kontrowersyjny tytuł mówi nam, że poszukiwanie miłości na zawsze nie jest łatwe, często znajdujemy uczucie które towarzyszy nam tylko przez jakiś odcinek naszej życiowej drogi. Mimo kolejnych zawodów, prób i blizn, kiedy zjawia się 'ta iskra' znów jesteśmy gotowi zaryzykować. Aż do skutku" - czytamy w opisie.

Autorami piosenki "Następny proszę" są Sylwia Grzeszczak i Marcin "Liber" Piotrowski. Dodajmy, że para we wrześniu 2023 r. poinformowała, że ich prywatne drogi się rozchodzą. Razem wychowują córkę Bognę. Mimo tego rozstania wciąż pracują ze sobą na płaszczyźnie zawodowej.

Podczas wydarzenia "Stadion jak marzenie" Sylwia Grzeszczak zaprezentuje zarówno najnowsze single, jak i największe hity, które przez lata zdobywały szczyty list przebojów - od "Małych rzeczy" i "Księżniczki", po "Och i ach", "Motyle" czy "Latawce".

"Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie dziesiątki tysięcy świateł, bijących serc i jeden wspólny głos. Marzyłam o tym koncercie odkąd pamiętam. Stadion to przestrzeń, gdzie energia tłumu staje się wręcz namacalna, a muzyka łączy nas wszystkich w jedno" - mówi Sylwia Grzeszczak.

"Na tej wymagającej drodze do sukcesu cały czas jest we mnie ta mała, pięcioletnia dziewczynka, która po raz pierwszy przekroczyła próg szkoły muzycznej. Ona wciąż marzy, wciąż się wzrusza i wciąż ma w sobie tę samą miłość do muzyki. Myślę, że właśnie dlatego ten koncert jest dla mnie tak wyjątkowy. To coś znacznie więcej niż spełnienie zawodowego marzenia. To spotkanie wszystkich etapów mojej drogi" - dodaje wokalistka.

Bilety na stadionowy koncert Sylwii Grzeszczak trafią do przedsprzedaży (w aplikacji Żappka) 23 listopada o godz. 12:00. Dzień później zostanie uruchomiona sprzedaż ogólna.