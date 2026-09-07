"Polska, muzyka elektroniczna i wiara" - tak rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Padre Guilherme po występie na Itaka Arenie w Opolu.

Charytatywny koncert "W górę serca" zgromadził ok. 14 tys. osób. Cały dochód z wydarzenia trafi na renowację katedry w Opolu.

"Wciąż brak mi słów, by podziękować za wszystko, co ojciec Giorgio zrobił dla mnie i dla koncertu na rzecz opolskiej katedry. W kolejnych dniach pokażę więcej z pięknej podróży do Polski i to, jak było to dla mnie wyjątkowe" - napisał Padre Guilherme.

Sylwia Grzeszczak dziękuje Padre Guilherme

Portugalski ksiądz i DJ w Opolu połączył siły z polskim producentem o pseudonimie Skytech oraz wokalistką Sylwią Grzeszczak. Ich wspólne wykonanie religijnej pieśni "Pan jest pasterzem moim" było kulminacyjnym punktem koncertu.

Padre Guilherme sięgnął po klubowy remiks autorstwa Skytecha już w listopadzie 2025 r. podczas uroczystości w Koszycach (Słowacja) z okazji 75. urodzin arcybiskupa Bernarda Bobera, tamtejszego metropolity i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Koszyc, na której ukazał się też papież Leon XIV. Nagranie stało się wiralem, również w Polsce.

Od tego czasu portugalski ksiądz już kilkakrotnie występował w naszym kraju. W czerwcu był jedną z gwiazd festiwalu ING Silesia Beats w Parku Śląskim w Chorzowie. Niespełna dwa miesiące później wystąpił na festiwalu Prosta Droga do Boga w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).

"W wieku 16 lat stało się coś bardzo mocnego i trudnego w moim życiu, z czym w kolejnych latach musiałam nauczyć się żyć... dlatego uważam występ z Padre Guilherme za najważniejszy i najbardziej wzruszający w mojej karierze! (...) Do Padre Guilherme napisałam sama dwa dni temu, żeby zaśpiewać kiedyś, o ile by się to wydarzyło... ale nie wiedziałam, że zaśpiewam z Nim na drugi dzień..." - napisała Sylwia Grzeszczak, pokazując w mediach społecznościowych nagrania z Opola.

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"ZAWSZE, kiedy macie swój pomysł, zróbcie go..!!!! Nie zastanawiajcie się, bo jesteście jednostką, która jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju!! Nigdy nie porównujmy się do nikogo, bo Ty JESTEŚ. Tu i teraz! Na zawsze!" - dodała wokalistka.

Do Sylwii zwrócił się też bezpośrednio Padre Guilherme.

"To, co zrobiłaś na scenie, było niewiarygodne. Twój głos to czysta sztuka, ale twoje piękne serce jest prawdziwym sekretem kryjącym się za twoją sztuką i twoim głosem. To dla mnie zaszczyt i nie mogę się doczekać, żebyśmy razem coś znów zrobili" - napisał ksiądz.

Kim jest Padre Guilherme?

Padre Guilherme to tak naprawdę Guilherme Peixoto, katolicki ksiądz z Portugalii, który od 2010 r. spełnia się również jako DJ. Szeroką popularność zdobył podczas pandemii, kiedy streamował swoje sety, łącząc muzykę elektroniczną z twórczością religijną.

To on odpowiadał za oprawę muzyczną przed mszą celebrowaną przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r., kiedy "budził pielgrzymów". Występował przed statuą Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (Brazylia), a także na imprezach z muzyką elektroniczną.

W swoich setach wykorzystuje fragmenty homilii papieży: obecnego - Leona XIV i jego poprzedników: Franciszka i św. Jana Pawła II, a także krótkie cytaty z ich encyklik.