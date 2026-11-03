"Sylwestrowa Moc Przebojów, otwiera się w nowym oknie" zawita do miasta, które na powrót wielkiego telewizyjnego Sylwestra czekało aż dekadę. Jak oficjalnie ogłosiła stacja Polsat, w nowy, 2027 rok wprowadzi Polaków Wrocław - to właśnie w tym mieście po raz pierwszy w historii Polsat powita Nowy Rok.

Jakie niespodzianki czekają na widzów Polsatu? Wszystko okaże się we Wrocławiu

"'Sylwestrowa Moc Przebojów' to jedna z tych marek Polsatu, które najlepiej pokazują siłę telewizji na żywo. Wrocław daje nam wszystko, czego potrzebuje wielkie widowisko - energię miasta, wyjątkową przestrzeń i publiczność, która potrafi stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Siłą Polsatu są gwiazdy i przeboje, których nie może zabraknąć w tę wyjątkową noc. Po raz pierwszy będziemy witać Nowy Rok we Wrocławiu i jestem pewien, że 31 grudnia cała Polska będzie bawiła się razem z nami" - mówi Edward Miszczak, dyrektor programowy Telewizji Polsat.

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"Po dziesięciu latach Wrocław znów będzie miejscem, z którego Polska powita Nowy Rok. To ważny powrót i jednocześnie świetna okazja, by pokazać nasze miasto milionom widzów w całym kraju. Chcemy, żeby było to coś więcej niż duży koncert - wydarzenie, które oddaje charakter Wrocławia: miasta otwartego, pełnego energii i ludzi, którzy lubią być ze sobą. Zależy nam przede wszystkim na tym, by ten wieczór był prawdziwym świętem mieszkańców i naszych gości, a Wrocław stał się miejscem, w którym Nowy Rok zaczyna się dobrą energią" - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

"Dolny Śląsk przyciąga wyjątkową energią, a 'Sylwestrowa Moc Przebojów' we Wrocławiu to doskonała okazja do spotkania na wielkim muzycznym wydarzeniu. Cieszę się, że wspólnie z Miastem Wrocław i Telewizją Polsat zorganizujemy Sylwestra pełnego niezapomnianych emocji. Gorąco zapraszamy mieszkańców Wrocławia, całego Dolnego Śląska oraz gości z całego kraju i zagranicy. Pokażemy naszą gościnność, fantastyczną atmosferę i nowoczesny charakter regionu. Przywitajmy razem Nowy Rok 2027!" - przekazał Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

"Sylwestrowa Moc Przebojów" od lat jest jednym z największych widowisk muzycznych Polsatu. Dwie poprzednie edycje stacja organizowała w Toruniu, a wcześniej sylwestrowe koncerty Polsatu gościły m.in w Krakowie, Warszawie, i Gdyni. Teraz, po raz pierwszy na sylwestrowej mapie Polsatu, pojawi się Wrocław, choć to nie pierwsza współpraca miasta z telewizja Polsat. W ostatnich latach stacja organizowała tu wiele wspaniałych koncertów (np. "Wrocław Przyszłości"), które zgromadziły miliony widzów przed telewizorami.

W sylwestrową noc na scenie nie zabraknie największych przebojów, znanych artystów i specjalnych muzycznych niespodzianek przygotowanych właśnie na tę noc. Kolejne ogłoszenie wkrótce!

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