O ślubie Rafała Brzozowskiego od kilku dni huczą polskie media. Artysta stanął na ślubnym kobiercu z wybranką swojego serca, Heleną, a na weselu bawiła się śmietanka naszego rodzimego show-biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Norbi (który dał występ specjalny podczas poprawin), Sylwia Grzeszczak, Tomasz Kammel, Izabela Krzan, Rafał i Marcin Mroczkowie oraz Krzysztof Gojdź. Jak podał "Super Express" koszt weselnego menu miał wynieść zakochanych ok. 160 tys. złotych. Przy okazji uroczystości wokalista wraz ze swoją nową małżonką zaplanowali m.in. rejsy motorówkami po Zalewie Zegrzyńskim dla gości, a także samolot ciągnący baner z ich imionami.

Teściowa Rafała Brzozowskiego nie kryje zachwytu gwiazdorem. "Mam wymarzonego zięcia"

Teraz do mediów trafiły kolejne informacje dotyczące zaślubin Rafała i Heleny. Już wiadomo, co teściowa piosenkarza myśli o ich małżeństwie. "Fakt" dotarł do Alicji Adwent, która udzieliła krótkiego wywiadu i zdradziła, że uważa Brzozowskiego za zięcia wręcz perfekcyjnego.

"Cieszę się bardzo ze szczęścia Heleny, bo ona zasłużyła na takiego wspaniałego człowieka, jakim jest Rafał. Na ten piękny ślub i na to, żeby wokół siebie zebrać tyle wspaniałych, kochających, dobrych ludzi" - podkreśliła kobieta.

Teściowa Rafała Brzozowskiego dodała, że dzień ślubu jej córki był wyjątkowy - zarówno dla niej samej, jak i całej rodziny. Ujawniła też, że bliscy 45-letniego piosenkarza cieszyli się na wydarzenie jeszcze mocniej, bowiem od dawna widzą, że stan zakochania gwiazdora świetnie na niego wpływa. "Przyjaciele Rafała mówią, że odzyskali Rafała. Że jest szczęśliwy, że się uśmiecha, jest radosny, pełen chęci życia i energii do wszystkiego. A ja mam wymarzonego zięcia" - powiedziała mama Heleny wyraźnie zachwycona Brzozowskim.

Teściowa Rafała Brzozowskiego twierdzi, że idealnie pasuje on do jej córki. W przyszłości liczy na wnuki

Alicja Adwent podkreśla, że jej córka znalazła sobie kandydata idealnego, bowiem jest osobą, która nie szuka rozgłosu, mimo pracy w branży muzycznej. Podobnie ma być z Rafałem, którego teściowa i Helena cenią za naturalność i skromność. "Są parą od kilku lat. Helenka miała swój zespół i obracali się wśród tych samych muzyków. Oni są naturalni, nie kreują się na gwiazdy. Hela jest raczej osobą skromną, a ja coraz bardziej odkrywam jej talent muzyczny" - opowiedziała.

Na koniec kobieta wyznała, jak widzi przyszłość związku Rafała i Heleny. Nie ukrywa, że po cichu liczy na zostanie babcią. "Na pewno bardzo czekamy na wnuki, ale zobaczymy, czym nas los obdarzy" - skwitowała.