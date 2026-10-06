Zara Larsson podbiła serca europejskich słuchaczy już kilka lat temu, lansując hity "Lush Life", "Never Forget You" czy "Symphony". Jednak dopiero piąty album szwedzkiej artystki - "Midnight Sun" - wydany we wrześniu 2025 r., przyniósł jej sławę także za oceanem. Krążek uznany został za przełom w karierze piosenkarki, a trasa koncertowa promująca go okazała się ogromnym, globalnym sukcesem.

Tournee Zary z najnowszym albumem obejmowało aż pięć kontynentów i ponad 100 show. Wystartowało jeszcze w październiku ubiegłego roku, występem w Monachium. Później gwiazda kontynuowała podróż po Europie, aby w lutym 2026 r. zawitać do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W letnim sezonie plenerowym odwiedziła festiwale takie jak Sziget, Way Out West, Lollapalooza, Mad Cool czy Pinkpop Festival, a także nasz gdyński Open'er Festival.

We wrześniu 28-latka zagrała jeszcze koncerty w Las Vegas, Nowym Jorku, Columbii, San Francisco i Los Angeles. Przed nią ostatnia część tournee - po Azji i Oceanii. Całość zakończy się 1 listopada w Bangkoku w Tajlandii.

Zara Larsson zdradziła, z kim w przyszłości chciałaby nagrać duet

Podczas jednego z wrześniowych koncertów Zary Larsson wierny fan szwedzkiej artystki miał okazję zapytać się jej o muzyczną przyszłość. Słuchaczy już od jakiegoś czasu mocno intryguje to, co piosenkarka szykuje na kolejny etap swojej kariery. Po zakończeniu "Midnight Sun Tour" z pewnością będzie chciała nieco odpocząć, ale niedługo później powróci z nową muzyką.

Słuchacz zapytał Larsson o to, czy w najbliższej przyszłości chciałaby stworzyć duet z wielką gwiazdą muzyki latynoskiej - Karol G. Okazuje się, że Szwedka nie miałaby nic przeciwko! Bez zawahania stwierdziła, że taka współpraca bardzo by ją ucieszyła.

Zara Larsson zdradza swoje marzenie. Po sukcesie "Midnight Sun Tour" chciałaby wystąpić jeszcze na jednej, wyjątkowej scenie

Z kolei w ostatniej rozmowie z amerykańskim Billboardem wokalistka zabrała głos w sprawie swoich przyszłych występów na żywo. Choć można powiedzieć, że jej tegoroczna trasa osiągnęła wyjątkowe sukcesy i zawitała niemalże do każdego zakątka świata, wciąż istnieje taka scena, na którą Zarze nie udało się dotrzeć - a bardzo by tego chciała. 28-letnia gwiazda ujawniła, że jej marzeniem jest show na kultowej Coachelli w Kalifornii.

Jak artystka sama przyznała, już kilkukrotnie bawiła się na widowni festiwalu, a w tym roku pojawiła się także gościnnie na scenie - u boku PinkPantheress. W przyszłości jednak chciałaby zostać pełnoprawną headlinerką. "Jeszcze nie jestem na tym etapie, ale zdecydowanie chcę tam wystąpić" - powiedziała Zara Larsson, podkreślając, że nie czuje nadmiernej presji.