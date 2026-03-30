Piotr Rubik wraz ze swoją żoną i dziećmi blisko trzy lata temu przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Zarówno kompozytor, jak i jego ukochana, Agata, od tamtej pory regularnie dzielą się kadrami ze swojego wymarzonego życia w mediach społecznościowych. Publikują zdjęcia z luksusowego domu w Miami i nagrywają filmiki, pokazujące spełniający się "amerykański sen".

Rubikowie odwiedzili Polskę! Spędzili czas w domu rodzinnym Agaty

Tym razem żona wraz z muzykiem pochwalili się kadrami nie zza oceanu, a z rodzimych stron. W minioną sobotę Piotr miał bowiem zaplanowany koncert w katowickim Spodku, na który przyleciał wraz z rodziną i przez kilka kolejnych dni został w ojczyźnie. Podczas pobytu w Polsce Rubikowie nie tylko spędzili czas w Katowicach, lecz odwiedzili również rodziców Agaty.

Żona Piotra Rubika na bieżąco dzieliła się relacjami prosto z wrocławskiej posiadłości państwa Paskudzkich. Na jej Instagramie pojawiły się nagrania z domowymi obiadami - mama ugościła ją m.in. ulubionymi plackami ziemniaczanymi czy gołąbkami w sosie pomidorowym. Agata publikowała także kadry, dzięki którym widzowie mogli niemalże zwiedzić luksusową posiadłość państwa Paskudzkich. Pokazała m.in. ogromny salon rodziców czy garaż swojego ojca, w którym ten może rozwijać swoją motoryzacyjną pasję i parkować kolekcję samochodów.

Rodzina Rubików urządziła sobie Święta Wielkanocne nieco wcześniej

Tuż przed powrotem do Miami rodzina urządziła sobie nawet wcześniejsze Święta Wielkanocne. Agata pokazała m.in. obficie nakryty stół, a także tradycyjne pączki, które usmażyła jej mama. Córka Rubików dostała za to tradycyjnego sękacza, z którym - jak pisała jej mama - zamierza wrócić do USA.

"Ostatnie śniadanie i czas wracać do domu. Nie będzie nas tu na święta, więc zrobiliśmy sobie święta wcześniej" - można było przeczytać w relacji Agaty Rubik na Instagramie.

Kadr z relacji na Instagramie Agaty Rubik Instagram @agata_rubik materiał zewnętrzny

Rubikowie urządzili sobie święta wielkanocne wcześniej Instagram @agata_rubik materiał zewnętrzny

