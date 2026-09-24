Marcin Maciejczak to 20-letni artysta, który kilka lat temu zrobił furorę w "The Voice Kids", zwyciężając trzecią edycję programu. Od tamtej pory nieustannie rozwija swoją karierę muzyczną, wydając m.in. albumy "Destroy Me, Today" czy "8 piosenek o miłości" i lansując hity takie jak "Midnight Dreamer". Obecnie młody gwiazdor bierze także udział w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Marcin Maciejczak dotrzymał kroku profesjonalnym tancerzom! Nad jego nowym teledyskiem czuwał słynny choreograf

Do sieci trafił właśnie najnowszy teledysk Marcina Maciejczaka - do singla "To nie koniec", zapowiadającego kolejny minialbum artysty, zatytułowany "Piosenki o miłości: nieopowiedziane historie". 20-latek postanowił zaskoczyć widzów nie tylko muzycznymi eksperymentami, lecz także widowiskową oprawą taneczną, która towarzyszy nowemu projektowi. Znany z niezwykłej wrażliwości wokalista postawił tym razem na energiczne brzmienia, rytm i dobrą zabawę.

W najnowszym klipie Maciejczak podjął się niełatwego wyzwania i zamiast zatrudnić samych tancerzy, postanowił również wystąpić w wideo. Nie ustąpił kroku towarzyszącej mu grupie profesjonalistów ani na moment i od początku do końca wykonał skomplikowane choreografie.

Nad projektem czuwał Alek Palinski, czyli jeden z najbardziej cenionych choreografów w Europie i USA, który miał okazję pracować m.in. z Celine Dion czy Ditą Von Teese. U boku Marcina pojawili się tancerze nie tylko z Polski, ale też z Włoch czy Holandii.

Alek Palinski to choreograf, który pracował m.in. z Celine Dion. Teraz podjął się współpracy z Marcinem Maciejczakiem!

W najnowszym wywiadzie dla Plejady Alek Palinski zdradził kilka szczegółów pracy na planie klipu "To nie koniec". Opowiedział, jak dogadywał się z 20-letnim polskim gwiazdorem, porównując go m.in. do doświadczonej Celine Dion. Choreograf nie krył uznania dla piosenkarza i docenił wrażliwość, za którą pokochali go wcześniej słuchacze.

"Cechą wspólną dla Celine Dion i Marcina jest niezwykła wrażliwość. Jest u nich zdecydowanie widoczna i moim zdaniem to cecha bardzo pomocna w pracy. Wrażliwość, emocje i opowiadanie historii to coś, co cechuje moją twórczość, dlatego współpraca z artystami, którzy to rozumieją i nie boją się podejmować ryzyka, jest łatwiejsza" - wyjawił.

Co działo się na planie widowiskowego klipu Maciejczaka? "Stworzyliśmy atmosferę wzajemnego wsparcia"

Palinski opowiedział także o atmosferze panującej wśród tancerzy na planie. Wyjawił, że wszyscy byli wobec siebie bardzo wspierający, a Maciejczak świetnie dogadywał się z całą ekipą. "Marcin, podobnie jak Celine, był ogromnie wdzięczny tancerzom i całej ekipie, i dawał to odczuć na każdym kroku. Stworzyliśmy atmosferę wzajemnego wsparcia i czułem, że każdy na planie dawał z siebie sto procent. To było niezbędne w tak skomplikowanym przedsięwzięciu i ambitnej, rozbudowanej wizji artystycznej, jaką stworzyliśmy do tego teledysku" - powiedział choreograf.

Światowej sławy choreograf docenił profesjonalizm 20-letniego Marcina Maciejczaka. Porównał go do doświadczonych gwiazd

W rozmowie z Plejadą docenił także profesjonalizm Marcina Maciejczaka. Ujawnił, co niekiedy przeszkadza mu w pracy z artystami z wieloletnim stażem, a czego nie napotkał przy projekcie 20-latka. "Artyści z tak wieloletnim stażem jak Celine z reguły mają doskonałe rozumienie samych siebie przed kamerą i na scenie. Czasem to sprawia, że praca z nimi jest dużo łatwiejsza, czasem wręcz przeciwnie - mogą być zamknięci na sugestie reżysera, choreografa itd." - wyznał.

"W pracy z Marcinem świetny był jego głód i otwartość. Miał wiele pytań dotyczących ruchu, szczegółów, intencji - to było świetne. Choć z jednej strony jest bardzo młody, z drugiej ma już sześć lat doświadczenia na największych scenach. Ma olbrzymią świadomość ciała i ruchu przed kamerą. Dlatego jest świetnym partnerem do pracy. Młodość łączy się tu z dużym profesjonalizmem" - podsumował Alek Paliński.