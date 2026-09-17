Światowe gwiazdy w ścieżce dźwiękowej "GTA 6"! Ujawniono pierwsze nagrania

"Grand Theft Auto VI: The Album" ma trafić na rynek 19 listopada 2026 roku - tego samego dnia, w którym gra zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Soundtrack powstaje jako projekt inspirowany fikcyjnymi terenami Vice City i stanu Leonida.

Pierwsze utwory już dostępne

Rockstar udostępnił już sześć piosenek zapowiadających całość. W zestawie jest nowa wersja bluesowego klasyka "Bright Lights, Big City", nagrana przez Keitha Richardsa z The Rolling Stones. Oryginalną kompozycję zarejestrował Jimmy Reed w 1961 roku.

Pozostałe opublikowane nagrania to:

Yung Lean feat. Future i Metro Boomin - "That's It"

Travis Scott - "RHYNO"

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. i Etienne de Crécy - "Sexy Magic"

Morgan Wallen - "Last Thing You Need"

Rauw Alejandro - "Macacoa 2000"

Pełna lista 34 wykonawców i piosenek nie została jeszcze ujawniona.

Nie tylko cyfrowo

W przeciwieństwie do samej gry, album będzie można odtworzyć nie tylko cyfrowo, ale również na fizycznych nośnikach. W sprzedaży pojawią się dwupłytowe wydanie winylowe oraz CD. Dodatkowo przygotowano również limitowaną wersję kolekcjonerską z alternatywną oprawą i winylami wypełnionymi płynem.

Muzyka od początku należała do najważniejszych znaków rozpoznawczych serii "Grand Theft Auto". Radiowe stacje w grze budowały klimat kolejnych odsłon poprzez połączenie licencjonowanych piosenek, stylizowanych audycji i oryginalnej ścieżki dźwiękowej. W przypadku "GTA 6" Rockstar idzie dalej, tworząc osobne wydawnictwo skonstruowane z premierowych utworów przygotowanych specjalnie z myślą o świecie gry.