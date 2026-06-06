Na jubileuszowym bankiecie nie mogło zabraknąć kolegów Szczęsnego z reprezentacji Polski. Na czerwonym dywanie pozowali m.in. Grzegorz Krychowiak z żoną Celią Jaunat, Arkadiusz Milik z Agatą Sieramską oraz Jan Bednarek z żoną Julią. Wśród gości błyszczały też gwiazdy rodzimej popkultury: Roksana Węgiel z Kevinem Mglejem, Magdalena Lamparska z mężem oraz Julia Wieniawa, Maffashion i Jessica Mercedes.

Jednym z kulminacyjnych momentów wieczoru był występ samej Mariny. Wokalistka wykonała swój utwór "To co mam". Chwilę później na scenie pojawił się James Arthur, z którym stworzyła zaskakujący duet. Brytyjczyk, znany z hitów "Impossible", "Say You Won't Let Go" czy "Train Wreck" i zwycięstwa w brytyjskim "X Factorze", dołożył do rocznicowej nocy solidną dawkę emocji.

Wyjątkowa niespodzianka na imprezie Mariny i Wojciecha Szczęsnego

Na tym niespodzianki się nie skończyły. Szczęśni zadbali o prawdziwie międzynarodową oprawę muzyczną. Przed mikrofonem stanęła także Anne‑Marie - jedna z najpopularniejszych gwiazd współczesnego popu, mająca na koncie takie przeboje jak "Rockabye", "2002" czy "Friends". Dla fanów mocniejszych brzmień przygotowano rockowe uderzenie w wykonaniu Nothing But Thieves, autorów m.in. "Amsterdam", "Impossible" i "Welcome to the DCC".

Zdjęcia z jubileuszu Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego Instagram @marina_official materiał zewnętrzny

Wieczór z udziałem reprezentantów Polski, topowych polskich gwiazd i trzech uznanych brytyjskich wykonawców sprawił, że 10. rocznica ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych bardziej przypominała mini‑festiwal niż klasyczne rodzinne przyjęcie. Z relacji publikowanych na oficjalnym profilu Mariny na Instagramie wynika, że dalsza część imprezy również mocno obracała się wokół muzyki. Zobaczyć mogliśmy, jak małżonka Wojciecha Szczęsnego śpiewa z Matą i pozuje u boku Eryka Moczko. Jedno jest pewne - mało kto z zaproszonych gości zapomni taką oprawę jubileuszu.





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