Światowe gwiazdy na rocznicy Szczęsnych. Anne‑Marie i Nothing But Thieves śpiewali dla gwiazdorskiej pary

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w iście hollywoodzkim stylu. W jednym z warszawskich lokali urządzili wystawne przyjęcie, na którym pojawiła się czołówka polskiego show-biznesu, a na scenie wystąpiły gwiazdy światowego formatu - James Arthur, Anne‑Marie oraz zespół Nothing But Thieves.

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu z koncertami Anne-Marie, Jamesa Arthura i Nothing But Thieves w Warszawie.
Światowe gwiazdy na Jubileuszu Wojciecha Szczęsnego i Mariny ŁuczenkoNiemiec / Instagram @marina_officialAKPA

Na jubileuszowym bankiecie nie mogło zabraknąć kolegów Szczęsnego z reprezentacji Polski. Na czerwonym dywanie pozowali m.in. Grzegorz Krychowiak z żoną Celią Jaunat, Arkadiusz Milik z Agatą Sieramską oraz Jan Bednarek z żoną Julią. Wśród gości błyszczały też gwiazdy rodzimej popkultury: Roksana Węgiel z Kevinem Mglejem, Magdalena Lamparska z mężem oraz Julia Wieniawa, Maffashion i Jessica Mercedes.

Jednym z kulminacyjnych momentów wieczoru był występ samej Mariny. Wokalistka wykonała swój utwór "To co mam". Chwilę później na scenie pojawił się James Arthur, z którym stworzyła zaskakujący duet. Brytyjczyk, znany z hitów "Impossible", "Say You Won't Let Go" czy "Train Wreck" i zwycięstwa w brytyjskim "X Factorze", dołożył do rocznicowej nocy solidną dawkę emocji.

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Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Wyjątkowa niespodzianka na imprezie Mariny i Wojciecha Szczęsnego

Na tym niespodzianki się nie skończyły. Szczęśni zadbali o prawdziwie międzynarodową oprawę muzyczną. Przed mikrofonem stanęła także Anne‑Marie - jedna z najpopularniejszych gwiazd współczesnego popu, mająca na koncie takie przeboje jak "Rockabye", "2002" czy "Friends". Dla fanów mocniejszych brzmień przygotowano rockowe uderzenie w wykonaniu Nothing But Thieves, autorów m.in. "Amsterdam", "Impossible" i "Welcome to the DCC".

Trzy różne sceny koncertowe: po lewej dwoje muzyków z gitarami i wokalistką na tle niebieskiego światła, pośrodku zespół rockowy grający przed dużym ekranem z napisem Nothing But Thieves, po prawej grupa osób w półmroku w pobliżu sceny oświetlonej ciep...
Zdjęcia z jubileuszu Mariny Łuczenko i Wojciecha SzczęsnegoInstagram @marina_officialmateriał zewnętrzny

Wieczór z udziałem reprezentantów Polski, topowych polskich gwiazd i trzech uznanych brytyjskich wykonawców sprawił, że 10. rocznica ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych bardziej przypominała mini‑festiwal niż klasyczne rodzinne przyjęcie. Z relacji publikowanych na oficjalnym profilu Mariny na Instagramie wynika, że dalsza część imprezy również mocno obracała się wokół muzyki. Zobaczyć mogliśmy, jak małżonka Wojciecha Szczęsnego śpiewa z Matą i pozuje u boku Eryka Moczko. Jedno jest pewne - mało kto z zaproszonych gości zapomni taką oprawę jubileuszu.


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