Susan Boyle zmieniła się nie do poznania. Gwiazda "Mam talent!" pokazała kadry z Nowego Jorku

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Susan Boyle zmieniła się nie do poznania! Wokalistka, której występ w brytyjskim "Mam talent" obiegł świat, tym razem pozdrawia ze Stanów Zjednoczonych. Na zdjęciach z Nowego Jorku pokazała się w całkowicie odświeżonej kreacji.

Susan Boyle po problemach zdrowotnych pokazała nowy wizerunek i zdjęcia z Nowego Jorku, zapowiadając powrót do pracy nad muzyką.
Susan Boyle (2010 r.)Europa PressGetty Images

Świat usłyszał o Susan Boyle w 2009 roku. Podczas przesłuchania do "Britain's Got Talent", gdzie wykonała "I Dreamed a Dream" z musicalu "Les Misérables". Nagranie szybko rozeszło się po internecie, a nieznana wcześniej wokalistka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu.

Choć ostatecznie zajęła drugie miejsce, telewizyjny wynik nie zatrzymał jej kariery. Jeszcze w tym samym roku ukazała się jej debiutancka płyta. Później przyszły kolejne wydawnictwa, koncerty i międzynarodowa popularność.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Susan Boyle pokazała się w nowej odsłonie

Panorama Manhattanu, wizyta w Empire State Building i spotkania z fanami - tak wygląda amerykańska podróż Susan Boyle. 65-letnia artystka opublikowała w mediach społecznościowych fotografie, na których chłonie jesienną, nowojorską atmosferę.

Szczególną uwagę zwraca wygląd piosenkarki. Swobodny strój oraz odświeżona fryzura ukazują ją z zupełnie innej strony niż ta, którą wielu widzów zapamiętało z telewizyjnego debiutu.

Wśród zdjęć znalazły się ujęcia z jesiennie udekorowanej przestrzeni widokowej Empire State Building. Na innej fotografii stanęła przy roślinnej ścianie z różowym neonem "it was all a dream", czyli "to wszystko było snem".

Do relacji dołączyła pełen entuzjazmu wpis: "Cudownie jest wrócić do Ameryki! Nowy Jork jest piękny o tej porze roku, a ja z radością podziwiam tutejsze widoki. Możliwość spotkania z niektórymi z was sprawiła, że to wszystko jest jeszcze bardziej wyjątkowe!".

Po problemach zdrowotnych zapowiedziała nowy rozdział

W ostatnich latach Boyle rzadziej pojawiała się publicznie. Artystka zmagała się z cukrzycą typu 2, a w 2022 roku przeszła udar. Problemy zdrowotne wpłynęły na jej aktywność zawodową, ale nie oznaczały definitywnego rozstania z muzyką.

W tym roku wokalistka ponownie zwróciła na siebie uwagę publikacjami ze studia nagraniowego. Zapowiedziała wówczas nową erę, choć na ten moment nie ujawniła jeszcze, kiedy możemy spodziewać się nowego materiału.

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