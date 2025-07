"Mam Talent!" jest jednym z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych. Pomysłodawcą show jest brytyjski producent i łowca talentów Simon Cowell, który wymyślił również program "The X Factor". Gdy na scenę w 2009 roku weszła Susan Boyle, Cowell wraz z innymi jurorami nie krył zdziwienia wyglądem piosenkarki. Cały stół jurorski lata później został za to skrytykowany, jednak kariera Boyle nie stanęła w miejscu. Wokalistka od lat rozwija swoją karierę i zachwyca wyglądem. Ostatnio pojawiła się nawet na Wimbledonie. Jak teraz wygląda i co u niej słychać?