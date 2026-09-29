Olivia Rodrigo to amerykańska piosenkarka młodego pokolenia, która zyskała sławę dzięki serialom Disney Channel oraz hitom takim jak "deja vu", "good 4 u" czy "jealousy, jealousy". Już w 2021 r., gdy wydała debiutancki album "drivers license", trafiła na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Obecnie ma na swoim koncie trzy krążki - ostatni, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", wydany w czerwcu tego roku - a także trzy statuetki Grammy, tytuł Artystki Roku 2021 według magazynu Time czy współprace z Robertem Smithem z The Cure.

W związku z niedawną premierą płyty Rodrigo wyruszyła właśnie w swoją trzecią solową trasę koncertową (drugą uwzględniającą wielkie areny) - "The Unraveled Tour". Seria występów obejmuje 86 show w Północnej Ameryce i Europie, a wystartowała 25 września w PeoplesBank Arena w Hartford w USA. Finał zaplanowano na 10 maja 2027 r. w prestiżowej O2 Arenie w Londynie.

Sukienka Olivii Rodrigo rozpuściła się na scenie przed tysiącami widzów

Przy okazji startu "The Unraveled Tour" o Olivii Rodrigo zrobiło się niezwykle głośno w mediach - wszystko za sprawą jednej ze stylizacji scenicznych, a raczej jej zniknięcia. Podczas wieczoru otwierającego, śpiewając piosenkę "the cure", artystka pozbyła się bowiem swojej sukienki w nieprzewidywalny sposób. Nagle stanęła w strugach deszczu, które wręcz zmyły z niej kreację na oczach tysięcy widzów. Takiej zmiany stylizacji nikt się nie spodziewał.

Skromna, prosta sukienka z kołnierzykiem i plisowaną spódnicą, w jasnym kolorze, niespodziewanie zmyła się z Olivii, zostawiając artystkę w bardziej widowiskowym, czerwonym kostiumie. Przez kilka dni fani zastanawiali się, jak 21-latce udało się osiągnąć tak spektakularny efekt. Wreszcie projektant Hussein Chalayan udzielił wywiadu dla WWD, gdzie zdradził sekrety stworzenia niecodziennej kreacji.

Projektant znikającej sukienki Olivii Rodrigo wyjaśnił, jak stworzył kreację. To zespół piosenkarki zwrócił się do niego z pomysłem!

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, gdy projektant stworzył rozpływające się w powietrzu ubranie. "Wcześniej zaprojektowałem rozpuszczające się sukienki do mojej kolekcji SS2016, 'Pasatiempo'" - zaczął twórca. Wyjawił następnie, że zespół Olivii skontaktował się z nim, aby "poprosić o zaprojektowanie stroju będącego odpowiedzią na piosenkę 'the cure', eksplorującą ideę ukazania poczucia bezbronności poprzez rozpuszczanie się wierzchniej warstwy".

"Wydawało mi się to bardzo poetyckie i przekonujące" - wyznał Chalayan. Opowiedział, że stworzył całą kolekcję, z której zespół piosenkarki wybrał najbardziej przekonujący ich projekt. Następnie sukienka przeszła kilka testów, aby można było "upewnić się, że będzie praktyczna podczas występu i sprawdzić, jak będzie wyglądać oraz funkcjonować przed rozpuszczeniem".

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"Jest wykonana ze specjalnego materiału przypominającego papier, który rozpuszcza się w kontakcie z wodą" - wyjaśnił twórca. Projektant podkreślił jednocześnie, że Olivia Rodrigo obecna była na każdym etapie ustaleń i zatwierdzała wszelkie zmiany.

Co było największym wyzwaniem dla projektanta przy nietypowej współpracy z Olivią Rodrigo?

Hussein Chalayan zauważył także, że największym wyzwaniem nie było stworzenie samej kreacji, a znalezienie odpowiedniego momentu, w którym ta zniknie. Potrzebna była bowiem woda, która zmyłaby sukienkę z piosenkarki, jednocześnie nie zaburzając całego show. "Znalezienie odpowiedniego momentu było nie lada wyzwaniem, ponieważ Olivia musiała śpiewać wtedy pod wodą. Dlatego też przeprowadzono wiele prób i testów, aby znaleźć odpowiedni czas i sposób rozpuszczania" - zdradził projektant.