Podczas koncertów "Sting 3.0" słynny brytyjski gwiazdor powraca do formuły sprawdzonej w czasach The Police - mowa o rockowym trio, w którym liderowi (wokal, bas - nieodmiennie niesamowicie odrapany instrument) towarzyszą stary druh, gitarzysta Dominic Miller oraz perkusista Chris Maas (m.in. Mumford & Sons, Maggie Rogers).

W tym skromnym składzie doskonale znane przeboje nabrały zdecydowanie rockowego charakteru. 74-letni Sting umiejętnie przeplatał piosenki The Police (począwszy od otwierającego "Message in the Bottle") z nagraniami z solowego dorobku (jako drugi utwór usłyszeliśmy premierowy utwór "I Wrote Your Name (Upon My Heart)" z września 2024 r.).

Sting w Krakowie z niespodziewanym gościem

Brytyjczyk zafundował tysiącom słuchaczy błyskawiczny przelot przez imponujący przekrój wielkich hitów, które Polacy kochają od lat, w tym choćby "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Mad About You", "Shape of My Heart", "Walking on the Moon", "So Lonely", "King of Pain" i "Every Breath You Take". Te nagrania mieliśmy okazję słyszeć już wielokrotnie, bo Sting regularnie odwiedza Polskę.

Ostatnio koncertował w naszym kraju na początku czerwca 2024 r. w Atlas Arenie w Łodzi oraz Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot). Teraz po Tauron Arenie Kraków odwiedzi PreZero Arenę Gliwice (21 października), a 24 czerwca 2026 r. pojawi się w Operze Leśnej w Sopocie.

Finał nie mógł być inny - najpierw Sting zagrał żywiołową wersję "Roxanne", by ukoić nastroje poruszającą balladą "Fragile". W Krakowie w tym ostatnim utworze niespodziewanie pojawił się wyjątkowy gość. Na scenie pojawił się słynny perkusista Mino Cinelu, który w 1987 r. towarzyszył Stingowi w oryginalnej wersji "Fragile". Ten muzyk w połowie października zagrał w Polsce trzy koncerty z akordeonowym Motion Trio pod nazwą "The Happy Sounds Session".

