Sting od lat regularnie odwiedza Polskę, gdzie jest owacyjnie przyjmowany przez tysiące fanów. Po raz ostatni zagrał u nas 24 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie.

Teraz 75-letni Brytyjczyk ogłosił kolejne koncerty w ramach trasy "Sting 3.0". W Polsce odbędą się aż cztery występy organizowane przez Live Nation:

6.06.2027 - Gliwice, PreZero Arena

7.06.2027 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

9.06.2027 - Kraków, Tauron Arena

10.06.2027 - Łódź, Atlas Arena.

Podano już szczegóły sprzedaży biletów:

Fan Club Pre-sale: 20 października o godz. 10:00

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 21 października o godz. 9:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: 22 października o godz. 10:00

Sprzedaż ogólna: 23 października o godz. 10:00.

Sting powraca do Polski na cztery koncerty. Co już wiemy?

U boku Stinga (wokal, bas) pojawią się ponownie jego wieloletni gitarzysta Dominic Miller oraz perkusista Chris Maas (m.in. Mumford & Sons, Maggie Rogers).

"Sting, wybitny artysta zarówno jako solista, jak i lider, basista oraz główny autor tekstów zespołu The Police, nieustannie na nowo definiuje i poszerza swoje horyzonty muzyczne. Na nowo interpretuje swoje najbardziej lubiane hity, przekształcając każdy z nich w zwięzłą, pełną energii kompozycję w wykonaniu trio, która w pełni wykorzystuje potęgę jego głosu i talentu kompozytorskiego" - czytamy w zapowiedzi trasy.

Sting w Tauron Arenie Kraków - 20 października 2025 r. Zobacz galerię + 7

W kwietniu 2025 r. ukazał się koncertowy album "Sting 3.0 Live" (w wersji cyfrowej, CD i winylu 180 g). Tylko w wersji cyfrowej zawiera on utwór "Fragile", który w wykonaniu chóru dziecięcego został wykorzystany w jednym z odcinków serialu "Dojrzewanie" (Netflix).

Najnowszym singlem Stinga jest utwór "I Wrote Your Name (Upon My Heart)".