Już 20 października Sting pojawi się w Tauron Arenie Kraków, a 21 października w PreZero Arenie Gliwice. Na niespełna miesiąc przed tymi występami ogłoszono, że organizowany przez Live Nation kolejny koncert w Polsce w ramach kolejnej odsłony trasy "Sting 3.0" odbędzie się 24 czerwca 2026 r. w Operze Leśnej w Sopocie.

Bilety w sprzedaży ogólnej będą dostępne od 3 października (godz. 11). Przedsprzedaż dla członków Fan Clubu zacznie się 1 października o g. 11. Przedsprzedaż Ticketmaster Polska będzie dostępna od 2 października o g. 11.

Sting ogłasza kolejny koncert w Polsce

W ramach trasy "Sting 3.0" liderowi (wokal, bas) towarzyszy wieloletni współpracownik Dominic Miller (gitara) oraz perkusista Chris Maas (m.in. Mumford & Sons, Maggie Rogers).

W repertuarze nie zabraknie największych przebojów z imponującego dorobku Stinga, zarówno solo, jak i tego z grupą The Police, a także rzadko prezentowane utwory. Na obecnych koncertach muzyk sięga także po najnowszą piosenkę "I Wrote Your Name (Upon My Heart)".

Dodajmy, że Sting ostatnio koncertował w Polsce na początku czerwca 2024 r. w Atlas Arenie w Łodzi oraz Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).

