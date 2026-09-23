Sting nie uważa AI za konkurencję. "Nie ma własnej historii, tylko zapożyczoną"

Artysta był gościem programu "Sunday With Laura Kuenssberg", w którym poruszono temat rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji. Sting nie kwestionował możliwości tej technologii, jednak wyraźnie oddzielił muzykę użytkową od twórczości, której słuchacze poświęcają uwagę.

"Myślę, że AI potrafi tworzyć całkiem przyzwoitą muzykę popową, którą można usłyszeć na przykład na dworcu kolejowym albo w hotelowym lobby. Da się jej posłuchać, ale czy naprawdę chcielibyście jej słuchać?" - powiedział.

Zdaniem 74-letniego wokalisty sama umiejętność budowania melodii i tekstów nie wystarcza. Piosenki pisane przez ludzi wynikają z ich osobistych doświadczeń, podczas gdy sztuczna inteligencja może korzystać jedynie z materiałów, na których została wytrenowana.

"AI nigdy nie miała złamanego serca. Nie ma własnej historii, tylko zapożyczoną. Dlatego trudno mówić, że naprawdę słuchamy piosenki" - tłumaczył Sting.

Sting nie obawia się konkurencji ze strony AI

Muzyk zwrócił uwagę, że zainteresowanie koncertami pozostaje duże mimo szybkiego rozwoju technologii. Według niego publiczność nadal chce oglądać wykonawców, którzy nie są bezbłędni i mogą reagować na to, co dzieje się w danym momencie na scenie.

"Ludzie wciąż chcą przychodzić na koncerty. Chcą zobaczyć człowieka, bezbronnego człowieka, który może się pomylić, a nie idealną maszynę. W tym sensie na razie nie czuję żadnej konkurencji" - wyjaśnił.

Sting dostrzega jednak zagrożenia związane z wpływem sztucznej inteligencji na rynek pracy. Ostrzegł, że technologia może doprowadzić do osłabienia gospodarki opartej na pracy ludzi.

Muzycy domagają się ochrony swojej twórczości

W ostatnich latach podobne obawy zgłaszało wielu wykonawców. W 2024 roku ponad 200 artystów podpisało list otwarty przygotowany przez Artist Rights Alliance. Jego autorzy wezwali firmy technologiczne, twórców narzędzi AI i platformy streamingowe do zaprzestania praktyk, które mogą pozbawiać muzyków kontroli nad własnymi utworami oraz uzyskiwanymi z nich dochodami.

Pod dokumentem podpisali się m.in. Billie Eilish, Stevie Wonder, Katy Perry, Jon Bon Jovi i J Balvin.

Sting występuje obecnie w musicalu "The Last Ship" w londyńskim Theatre Royal Drury Lane. Wciela się w Jackiego White'a, brygadzistę stoczni. Spektakle potrwają do 3 października, a następnie wokalista będzie kontynuował trasę "Sting 3.0" w Ameryce Północnej.