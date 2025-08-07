Stevie Wonder jest artystą, który od lat udowadnia swoją silną miłość do muzyki. Wokalista skończył w tym roku 75 lat, jednak nie zwalnia tempa - wciąż koncertuje wydaje nowe utwory i utrzymuje kontakt z fanami. Jeden z jego najsławniejszych projektów, "Signed, Sealed & Delivered", trafił na półki sklepowe 7 sierpnia 1970 roku.

Stevie Wonder wypromował masę hitów. Jego piosenki śpiewa nawet Ariana Grande

Stevie Wonder wypromował masę potężnych hitów, co z automatu zaliczyło go do grona najbardziej ikonicznych postaci branży muzycznej. Na przestrzeni lat artysta wylansował szereg kultowych przebojów, takich jak "Isn't She Lovely?", "Superstition" czy napisana do filmu "Kobieta w czerwieni" ballada "I Just Called to Say I Love You", za którą w 1985 roku gwiazdor otrzymał Oscara i Złoty Glob.

Na swoim koncie ma on również 25 statuetek Grammy i aż 74 nominacje do tej prestiżowej nagrody. Niewielu wie, że to właśnie krążek "Signed, Sealed & Delivered", z tytułowym utworem na czele, pomógł wokaliście w ugruntowaniu solidnej pozycji w branży rozrywkowej.

Przypomnijmy, że lista przebojów "Billboard Charts" co tydzień prezentuje zestawienie "Billboard Hot 100", które za każdym razem przedstawia listę dziesięciu najpopularniejszych utworów. Piosenka "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)" zdobyła odpowiednio trzecie i pierwsze miejsce w zestawieniach "Hot 100" i "Hot R&B/Hip-Hop Songs" Billboardu, co nie umknęło krytykom i opinii publicznej w latach 70.

Wśród artystów, którzy wykonywali covery tego kawałka, znaleźli się między innymi Peter Frampton, Elton John, Lady Gaga i Ariana Grande. Popowe piosenkarki w 2015 roku wzięły udział w wydarzeniu "Stevie Wonder: Songs In The Key Of Life" i zaśpiewały covery klasyków Wondera. Do Ariany dołączył wtedy Babyface - duet zaprezentował swoją wersję "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)" i uzyskał owacje na stojąco. Steviemu tak spodobał się głos Grande, że w 2016 roku artyści wydali wspólny utwór - "Faith", promujący film "Sing".

Co ciekawe, piosenka "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)" była regularnie wykorzystywana podczas kampanii wyborczej Baracka Obamy w 2008 roku. Zazwyczaj puszczano ją przy okazji przemówień kandydata na prezydenta USA. Utwór poprzedził nawet wystąpienie w noc zwycięstwa Obamy - zarówno w 2008, jak i 2012 roku. Stevie Wonder zdecydował się wykonać piosenkę podczas konwencji Partii Demokratycznej w sierpniu 2008 roku w Denver.

"Dopóki oddychasz, dopóki bije twoje serce, masz jeszcze wiele do zrobienia. Nie zatrzymam daru, który wciąż przepływa przez moje ciało - tak jak rysownik nie przestanie ot tak rysować. Po prostu idziesz naprzód. Dopóki potrafisz posługiwać się swoją wyobraźnią, dopóki jesteś kreatywny i pozwalasz swojemu umysłowi pracować, nie musisz przechodzić na emeryturę" - opowiedział niedawno Stevie Wonder w podkaście BBC "Sidetracked with Annie and Nick".

Kneecap na OFF Festivalu: "Znaleźliśmy się na liście niegrzecznych" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL