"Cyrwone Korole" to piosenka mocno zakorzeniona w góralskiej mentalności, surowym humorze i języku Podhala. To właśnie stamtąd pochodzi Staszek z Gór (Stanisław Karpiel-Bułecka urodził się w Zakopanem), a Andrzej Dziubek, 72-letni lider punkowo-folkowego De Press, przyszedł na świat w Jabłonce na Orawie.

Ich nowa wersja zachowuje góralski rdzeń utworu, ale nadaje mu elektroniczne, mocniejsze brzmienie. W tej odsłonie "Cyrwone Korole" pulsują energią, wyrazistą sekcją rytmiczną i charakterystycznym napięciem pomiędzy tradycją a nowoczesnością, z którego od słynie Staszek z Gór - czytamy w informacji o nagraniu.

Staszek z Gór i Andrzej Dziubek (De Press) razem

"Halina-Malina się cieszy! Posłuchajcie i dajcie znać jak Wam końcóweczka leży utworu, bo jest moc" - nie kryje ekscytacji Staszek z Gór.

Wokalista w ostatnim czasie był jedną z gwiazd koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Tam na scenie towarzyszyli mu w duetach Andrzej Dziubek oraz Justyna Steczkowska (w lipcu 2025 r. wypuścili wspólną piosenkę "Pójdę tam").

Teledysk "Cyrwone Korole" został zrealizowany w krajobrazach Małopolski - kolebki obu artystów.

Dla Staszka z Gór nowy singel jest kolejnym krokiem w budowaniu własnego języka muzycznego, opartego na połączeniu podhalańskiej tradycji z nowoczesną produkcją.

Kim jest Staszek z Gór?

Pod tym szyldem kryje się Stanisław Karpiel-Bułecka, który od pewnego czasu rozwija swoją solową karierę. Do początku 2024 r. był wokalistą grupy Future Folk.

Rodowity zakopiańczyk, narciarz i wokalista, pochodzi z utalentowanej muzycznie rodziny (bratem jego ojca jest Sebastian Karpiel-Bułecka, lider grupy Zakopower), jednak przez wiele lat wybierał sport, szczególnie narty. Pierwszy raz wystąpił na scenie dla zabawy, w 2009 r i okazało się, że wpadł po uszy, odkrył pasję. Biały śpiew, technika której używa, przychodzi mu naturalnie, od urodzenia jest zanurzony w rdzennej muzyce Podhala.

Wokalista wiosną 2019 r. wziął udział w 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsat zajął ostatecznie szóste miejsce.