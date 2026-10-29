Starsze pokolenie nie zna GTA 6? Legendarny wokalista pomylił grę z teleturniejem

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Cliff Richard od kilkudziesięciu lat należy do największych gwiazd brytyjskiej muzyki. Teraz jego przebój sprzed pół wieku niespodziewanie zdobywa nowych słuchaczy, a wszystko za sprawą "GTA 6". Co ciekawe, 86-letni wokalista nawet nie wiedział, czym jest produkcja, która ponownie rozsławiła jego piosenkę. Jego reakcja zaskoczyła fanów.

Cliff Richard w jasnej marynarce i czarnej koszuli stoi przed mikrofonem na tle białych zasłon.
Cliff RichardJesse GrantGetty Images

Cliff Richard podbija serca młodych słuchaczy. Wszystko przez "GTA 6"

Nadchodząca premiera "Grand Theft Auto VI" wywołuje ogromne zainteresowanie nie tylko wśród miłośników gier. Rockstar Games zadbało również o muzykę, która od lat stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tej serii.

We wrześniu twórcy udostępnili na Netfliksie 26-minutowy materiał "Grand Theft Auto VI: An Extended Look". Produkcja przyciągnęła miliony widzów, a wykorzystane w niej piosenki błyskawicznie zyskały na popularności.

Jednym z największych beneficjentów okazał się Cliff Richard, którego utwór "Devil Woman" z 1976 roku przeżywa prawdziwy renesans. Według danych przywoływanych przez zagraniczne media liczba odtworzeń nagrania wśród przedstawicieli pokolenia Z wzrosła o 325 procent.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek.

Cliff Richard myślał, że "GTA 6" to program telewizyjny. Sam się przyznał

Podczas rozmowy z czytelnikami "The Times" artysta został zapytany o popularność swojej piosenki. Okazało się, że o całym zamieszaniu dowiedział się od rodziny.

Jak wspominał, krewni byli zachwyceni, gdy usłyszeli jego głos w materiale promującym grę. Sam Richard nie do końca rozumiał jednak, skąd wzięła się ta ekscytacja.

"To teleturniej, prawda? Jeden z największych w telewizji?" - zapytał.

Wokalista pomylił jedną z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat z telewizyjnym programem rozrywkowym.

Nie przeszkadza mu to jednak cieszyć się zainteresowaniem młodszych słuchaczy. Richard zauważył, że dzięki takim sytuacjom nie będzie już kojarzony wyłącznie z odległą przeszłością.

Co ciekawe, "Devil Woman" nie jest jedynym starszym przebojem, który zyskał dzięki "GTA 6". Nową falę popularności odnotowało również Depeche Mode z utworem "People Are People".

Kiedy ukaże się "GTA 6"? Jaka muzyka będzie w grze?

Premierę "Grand Theft Auto VI" zaplanowano na 19 listopada 2026 roku. Gra ma zadebiutować na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Series S.

Muzyka zapowiada się równie imponująco jak sama produkcja. Za oryginalną ścieżkę instrumentalną odpowiada francuski duet elektroniczny Justice.

Rockstar Games przygotowało także album "Grand Theft Auto VI: The Album", zawierający 34 nowe utwory. Wśród zapowiedzianych wykonawców znaleźli się między innymi Travis Scott, Keith Richards, Rauw Alejandro i Cardi B. Na albumie pojawi się również kompozycja Justice "Flower in a Hurricane", nagrana z udziałem Tame Impala, SZA i King Gizzard & The Lizard Wizard.

Gracze usłyszą ponadto muzykę w rozbudowanych stacjach radiowych Vice City, obejmujących różne gatunki, od popu i muzyki elektronicznej po rock oraz hip-hop.

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