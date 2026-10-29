Cliff Richard podbija serca młodych słuchaczy. Wszystko przez "GTA 6"

Nadchodząca premiera "Grand Theft Auto VI" wywołuje ogromne zainteresowanie nie tylko wśród miłośników gier. Rockstar Games zadbało również o muzykę, która od lat stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tej serii.

We wrześniu twórcy udostępnili na Netfliksie 26-minutowy materiał "Grand Theft Auto VI: An Extended Look". Produkcja przyciągnęła miliony widzów, a wykorzystane w niej piosenki błyskawicznie zyskały na popularności.

Jednym z największych beneficjentów okazał się Cliff Richard, którego utwór "Devil Woman" z 1976 roku przeżywa prawdziwy renesans. Według danych przywoływanych przez zagraniczne media liczba odtworzeń nagrania wśród przedstawicieli pokolenia Z wzrosła o 325 procent.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek.

Cliff Richard myślał, że "GTA 6" to program telewizyjny. Sam się przyznał

Podczas rozmowy z czytelnikami "The Times" artysta został zapytany o popularność swojej piosenki. Okazało się, że o całym zamieszaniu dowiedział się od rodziny.

Jak wspominał, krewni byli zachwyceni, gdy usłyszeli jego głos w materiale promującym grę. Sam Richard nie do końca rozumiał jednak, skąd wzięła się ta ekscytacja.

"To teleturniej, prawda? Jeden z największych w telewizji?" - zapytał.

Wokalista pomylił jedną z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat z telewizyjnym programem rozrywkowym.

Nie przeszkadza mu to jednak cieszyć się zainteresowaniem młodszych słuchaczy. Richard zauważył, że dzięki takim sytuacjom nie będzie już kojarzony wyłącznie z odległą przeszłością.

Co ciekawe, "Devil Woman" nie jest jedynym starszym przebojem, który zyskał dzięki "GTA 6". Nową falę popularności odnotowało również Depeche Mode z utworem "People Are People".

Kiedy ukaże się "GTA 6"? Jaka muzyka będzie w grze?

Premierę "Grand Theft Auto VI" zaplanowano na 19 listopada 2026 roku. Gra ma zadebiutować na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Series S.

Muzyka zapowiada się równie imponująco jak sama produkcja. Za oryginalną ścieżkę instrumentalną odpowiada francuski duet elektroniczny Justice.

Rockstar Games przygotowało także album "Grand Theft Auto VI: The Album", zawierający 34 nowe utwory. Wśród zapowiedzianych wykonawców znaleźli się między innymi Travis Scott, Keith Richards, Rauw Alejandro i Cardi B. Na albumie pojawi się również kompozycja Justice "Flower in a Hurricane", nagrana z udziałem Tame Impala, SZA i King Gizzard & The Lizard Wizard.

Gracze usłyszą ponadto muzykę w rozbudowanych stacjach radiowych Vice City, obejmujących różne gatunki, od popu i muzyki elektronicznej po rock oraz hip-hop.



