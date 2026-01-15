Henryk Alber komponował utwory, które często zyskiwały życie dopiero wtedy, gdy zabierała się za nie polska legenda. Artysta współpracował między innymi z Edytą Geppert, Haliną Kunicką, Elżbietą Adamiak czy Łucją Prus, jednak to właśnie "Stare łzy", czyli wykonany przez Irenę Jarocką utwór z 1987 roku, sprawił, że Polacy zapamiętali Albera jako twórcę stawiającego na piedestale emocje, skromność, głębię i subtelność. Słowami do piosenki zajęła się Agnieszka Osiecka, a reszta szybko stała się historią.

"Stare łzy" doprowadzały Polaków do łez. Poruszający utwór zmusza do refleksji

Henryk Alber (zm. w 2008 r.) był przede wszystkim twórcą piosenki artystycznej. Nie lubił świateł reflektorów, ale wiedział, jak sprawić, aby słuchacze na chwilę zamarli za sprawą sztuki. Gitarzysta i kompozytor zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. Karierę rozpoczął w 1969 roku, zdobywając I nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Gry na Gitarze Klasycznej w Łodzi.

W latach 1971-1983 wraz z Januszem Stroblem tworzył niezwykle popularny Duet Gitar Akustycznych Alber-Strobel, z którym nagrał dwie płyty i dał kilka tysięcy koncertów. Artyści koncertowali też za granicą: w Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, NRD, Szwecji i na Węgrzech promowali swoje spojrzenie na syntezę jazzu i klasyki. Jego kolejne artystyczne wybory tylko umacniały publiczność w przekonaniu, iż ma do czynienia z prawdziwym wizjonerem.

"Stare łzy" to piosenka z 1987 roku, którą wykonała Irena Jarocka. Tekst napisała Agnieszka Osiecka, a kompozycję stworzył właśnie Alber - to jedna z najbardziej emocjonalnych i subtelnych utworów, jakie w swojej karierze stworzył kompozytor. Osiecka i Alber stworzyli ponadczasowe dzieło, łącząc melodyjną subtelność z głębią poetyckiego słowa.

Henryk Alber był autorem wielu hitów - stworzył między innymi "Zaproście mnie do stołu" Elżbiety Wojnowskiej. Współpracował także przez wiele lat z Edytą Geppert ("Historie prawdziwe"), Elżbietą Jodłowską i swoją żoną, Grażyną Orszt. To właśnie z Geppert tworzył niezwykły, niemal teatralny duet sceniczny, który ówcześnie wyłamywał się ze schematu powszechnych współprac.

Artysta wpłynął na polską kulturę muzyczną - zawsze oddawał szacunek głębi kompozycji, która stawała się szkieletem każdego jego projektu. Choć stronił od mediów, od lat jest przez nie uważany za wykwintnego gitarzystę, kompozytora, akompaniatora i artystę, który nie szukał emocji daleko. Zawsze miał je przy sobie i udowadniał to w dźwiękach.

