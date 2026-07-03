Stanisław Soyka urodził się w Żorach, ale uczył się w szkole muzycznej w Gliwicach. W tym mieście rozpoczął przygodę z muzyką, udzielając się z ojcem w chórze parafialnym. Zaczął śpiewać w wieku 7 lat. W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gliwicach uczył się gry na skrzypcach.

Gliwicki samorząd przekazał, że mural powstanie na bocznej ścianie zabytkowego budynku przedszkola przy ul. Królowej Bony 6.

"Lokalizacja nie jest przypadkowa - w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ulica, przy której mieszkał Stanisław Soyka" - podkreślił gliwicki magistrat.

Stanisław Soyka z muralem w Gliwicach. Ogłoszono konkurs

Konkurs na projekt i wykonanie muralu jest kierowany jest do artystów, zespołów projektowych i podmiotów zajmujących się sztuką w przestrzeni publicznej.

W skład komisji konkursowej mają wejść przedstawiciele miasta, Centrum Kultury Victoria, środowisk architektonicznych i artystycznych oraz rodziny Stanisława Soyki. Oceniane będą m.in. walory artystyczne, oryginalność oraz dopasowanie projektu do miejsca.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca, a wyniki mają zostać ogłoszone do 30 lipca. Na autora najlepszej koncepcji ma czekać 70 tys. zł na projekt i realizację muralu. Termin wykonania określono na 10 września br.

Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia 2025 r w wieku 66 lat, tuż przed występem na Top of the Top Sopot Festival. W twórczości łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Jako autor i wykonawca zasłynął dzięki takim utworom jak "Tolerancja (na miły Bóg)", "Play It Again", "Cud niepamięci" oraz interpretacjom poezji Czesława Miłosza i Agnieszki Osieckiej. W dorobku miał autorskie płyty popowe, jak i jazzowe czy chóralne projekty oratoryjne.

Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, działalność artystyczną i twórczą, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.