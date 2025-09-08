Stanisław Soyka odznaczony pośmiertnie przez prezydenta. "Za wybitne zasługi"
Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył Stanisława Soykę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie zostało przekazane podczas trwającej pożegnalnej mszy świętej w Warszawie.
"Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za działalność artystyczną i twórczą" postanowieniem prezydenta Karola Nawrockiego Stanisław Soyka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Specjalne wyróżnienie zostało przekazane w trakcie trwających uroczystości pogrzebowych - order odebrał syn muzyka, Jakub Sojka. List od prezydenta Nawrockiego odczytał szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki. Głos zabrała także ministra kultury Marta Cienkowska.
"Miliony słuchaczy Stanisława Sojki czuły, że mają do czynienia z mądrym, dobrym człowiekiem. Wielkim, a zarazem skromnym. Otwartym na innych ludzi, ciepłym i życzliwym. Takim go zapamiętamy. Bardzo trudno mówić o nim w czasie przeszłym. Stanisław Sojka odszedł nagle, pozostawiając nas w niespodziewanym bólu. Wiedzieliśmy o jego problemach ze zdrowiem, ale liczyliśmy, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się nowymi utworami artysty. To symboliczne, że zmarł, przygotowując się do kolejnego scenicznego występu. Kontakt z publicznością był jego żywiołem. Zawsze miał coś nowego, inspirującego do przekazania. I to jedno się nie zmieni. Zostanie wśród nas dzięki swojej muzyce, piosenkom, które trwale zapisały się w polskich sercach" - tak pożegnał zmarłego Karol Nawrocki.
Ostatnie pożegnanie Stanisława Soyki
Ceremonia pożegnania rozpoczęła się 8 września w samo południe w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. O godz. 14 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.
"W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, nie wykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji. Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy" - zaapelowali członkowie rodziny zmarłego muzyka.
Poprosili oni uczestników pogrzebu, żeby zamiast kupowania kwiatów wesprzeć finansowo Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Założyciel i prezes tej placówki, o. Filip Buczyński, poprowadzi mszę świętą.