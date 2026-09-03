Stan Borys świętuje 85. urodziny i 65-lecie pracy artystycznej. Jego "Jaskółka uwięziona" to ponadczasowy hit

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Stan Borys świętuje właśnie 85. urodziny i jednocześnie 65-lecie swojej kariery. Artysta zapisał się na kartach historii polskiej piosenki przebojem "Jaskółka uwięziona", lecz ma na swoim koncie także sukcesy z zespołami Blackout czy Bizony oraz inne przeboje i triumfy solo. W latach 70. zyskał ogromną popularność w Polsce, a następnie - po wyjeździe do USA - zaczął być doceniany także za granicą. Jak potoczyła się jego kariera i co działo się w życiu prywatnym gwiazdora przez kolejne lata? Oto historia Stanisława Guzka, znanego Polakom pod pseudonimem Stan Borys.

Stan Borys kończy 85 latJustyna RojekEast News

Stanisław Guzek, którego Polacy znają pod pseudonimem Stan Borys, urodził się 3 września 1941 r. w Załężu, czyli dzisiejszej części Rzeszowa. Dziś kończy 85 lat, a jego artystyczna droga - w której nieprzerwanie uczestniczą i którą śledzą słuchacze - trwa już ponad sześć dekad. Jest nie tylko wokalistą, lecz także kompozytorem, aktorem, poetą i reżyserem. Przez lata, dzięki mocnemu głosowi i wyrazistemu wizerunkowi, stał się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny.

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Kariera Stana Borysa rozpoczęła się od teatru - artysta występował już w 1958 r., jako nastolatek, na rzeszowskich scenach. Najpierw zajmował się m.in. statystowaniem i rekwizytami, a później pojawiał się w rolach aktorskich. Jednocześnie to muzyka grała mu w sercu, przez co zaczął rozwijać kolejne zainteresowania. Uczył się gry na skrzypcach, klarnecie i gitarze. Ważną częścią jego młodości była także poezja. W 1965 r. zadebiutował jako poeta, a jego wiersze zostały opublikowane w "Nowinach Rzeszowskich".

Wszystko zaczęło się od zespołu Blackout. Później Stanisław Guzek dołączył do Bizonów i przyjął pseudonim, z którego znany jest do dziś

Wspomniany 1965 r. okazał się przełomem dla muzycznej drogi Borysa. Artysta, wraz z Tadeuszem Nalepą i Bogdanem Loeblem, zaczął występować z zespołem Blackout. Pierwszy legendarny koncert grupy odbył się 3 września w rzeszowskim Klubie "Łącznościowiec" - dokładnie w dniu urodzin Borysa. Wokalista związany był z grupą przez dwa lata, a z tego okresu pochodzi m.in. przebój "Anna".

Później piosenkarz przeszedł do grupy Bizony. To właśnie wtedy narodził się pseudonim, z którego znany jest do dziś Stanisław Guzek. Artysta chciał pierwotnie, aby jego nazwisko służyło za nazwę zespołu. Koledzy uznali jednak, że potrzeba czegoś bardziej "przebojowego". Tak powstała formacja Stan Borys i Bizony, a pseudonim został z gwiazdorem na stałe.

Pod koniec lat 60. Stan Borys rozpoczął karierę solową. Niedługo później powstał przebój "Jaskółka uwięziona"

Pod koniec lat 60. Borys zdecydował się rozpocząć karierę solową. W 1969 r. rozpoczął pracę nad własnym repertuarem, a już rok później wszystko nabrało rozpędu. Wokalista zdobywał doświadczenie na festiwalach już wcześniej - m.in. w Opolu otrzymał nagrodę dziennikarzy za wykonanie "To ziemia", ale pojawiał się także na scenie w Bratysławie, Rennes, Ostendzie, Atenach i Caracas.

Prawdziwym punktem zwrotnym okazał się jednak 1973 r. To właśnie wtedy Stan Borys w jednym z konkursów wykonał "Jaskółkę uwięzioną" - utwór, który stał się jego znakiem rozpoznawczym i jednym z najbardziej charakterystycznych przebojów polskiej piosenki. W Opolu docenili go dziennikarze, a podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie zdobył Bursztynowego Słowika i pierwszą nagrodę.

W dalszej karierze Stan Borys wydał również przeboje takie jak "Spacer dziką plażą", "Chmurami zatańczy wiatr", "Wierzę drzewom" czy "Samotność mego serca". W jego repertuarze usłyszeć można było rockowy sznyt połączony z piosenką literacką i poezją, od której zaczynał.

W latach 70. był u szczytu sławy. Przez władze PRL-u zdecydował się wyjechać do USA

W latach 70. artysta święcił największe triumfy - zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 1972 r. otrzymał Złoty Medal Olimpiady Piosenki w Atenach oraz Złotą Płytę dla najlepszego wykonawcy. Rok później wyróżniono go w Ostendzie, Castlebar czy Caracas. W tym czasie Stan Borys pojawiał się także na scenach teatralnych czy w filmach. Przygotował spektakle związane z twórczością Cypriana Kamila Norwida i związany był z warszawskim Teatrem Syrena.

W 1975 r., będąc na samym szczycie, piosenkarz zdecydował się opuścić Polskę i spróbować swoich sił w Stanach Zjednoczonych. Władze PRL-u przez wiele lat próbowały bowiem cenzurować jego twórczość, gdyż pisał wolnościowe teksty i buntował się za pośrednictwem swoich piosenek. Miał także wyróżniający się wizerunek sceniczny, co nie podobało się rządzącym. Po wielu próbach stłamszenia artystycznej wizji Borysa, gwiazdor postanowił więc wyprowadzić się z Polski.

Mieszkał najpierw w Chicago, później wyjechał do Toronto w Kanadzie, a następnie powrócił do USA i zamieszkał w Las Vegas. Na emigracji nie zrezygnował z muzyki. Występował w klubach, współpracował z polskimi i amerykańskimi twórcami, prowadził działalność radiową i angażował się w promocję polskiej kultury.

Po 1989 r. coraz częściej odwiedzał Polskę, a nawet organizował trasy koncertowe w kraju. W 2004 r. był gwiazdą polskiego festiwalu w Syracuse. Dwa lata później w Filharmonii Rzeszowskiej świętował 45-lecie pracy artystycznej. W 2014 r. pojawił się na opolskiej scenie w koncercie "25 lat! Wolność kocham i rozumiem", wykonując "Jaskółkę uwięzioną"; do utworu powrócił także podczas festiwalu trzy lata później.

Stan Borys był trzykrotnie żonaty. Dopiero u boku Anny Maleady znalazł szczęście

Życie prywatne Stana Borysa bywało dosyć burzliwe. Artysta był trzykrotnie żonaty - jedną z jego wybranek serca była aktorka Agata Pilitowska. Z pierwszą żoną, Ewą, doczekał się córki - Patrycji.

Najważniejszą relacją w życiu Borysa okazał się związek z Anną Maleady. Para poznała się na Florydzie i od 2009 r. nieustannie pozostaje razem. Borys w jednym z wywiadów mówił, że wcześniej przeżył romanse i małżeństwa, ale dopiero z Anną połączyło go prawdziwe uczucie na lata. Maleady z czasem stała się nie tylko jego partnerką życiową, ale również menedżerką i ogromnym wsparciem w najtrudniejszych momentach.

Dwie uśmiechnięte osoby stoją obok siebie, mężczyzna z ciemnymi, kręconymi włosami i kobieta z długimi, blond włosami, oboje noszą ozdobne naszyjniki.
Stan Borys ze swoją ukochaną, Anną MalaedyWojciech KubikEast News

Problemy zdrowotne Stana Borysa. Przeszedł udar i zawał serca

W lutym 2019 r. życie wokalisty wywróciło się do góry nogami. Stan Borys doznał ciężkiego udaru i trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Po paraliżu lewej strony ciała rozpoczął długą i wymagającą rehabilitację. W czasie rekonwalescencji wspierali go koledzy i koleżanki z branży - zorganizowano m.in. charytatywny koncert "Nie jesteś sam", w którym wystąpili Kayah, Skaldowie, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski i wielu innych.

W 2021 r. rozpoczęły się dalsze problemy zdrowotne artysty. Borys doznał bowiem zawału serca. Od tamtej pory wciąż stara się wrócić do pełnej sprawności i aktywności koncertowej. W 2023 r., gdy osiągnął lepszą formę i uzyskał zgodę lekarzy, ponownie przyleciał do Polski, aby pojawić się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW w Gdyni, gdzie świętowano 50-lecie "Jaskółki uwięzionej" i wręczono mu wcześniej przyznane nagrody.

Stan Borys świętuje 85. urodziny i 65 lat działalności muzycznej. W Rzeszowie odbędzie się specjalny koncert

W tym roku Stan Borys nie tylko świętuję 85. urodziny, lecz także 65-lecie swojej działalności artystycznej. Z tej okazji w jego rodzinnym Rzeszowie zaplanowano specjalny benefis, który odbędzie się już 16 września. W programie znajdą się interpretacje jego najpopularniejszych piosenek, a także wspomnienia całego dorobku.

Drugie równie ważne wydarzenie odbędzie się 10 października w Nowym Jorku. Centrum Polsko-Słowiańskie organizuje galę "Stan Borys - Benefis 85/65", podczas której utwory artysty wykonają jego przyjaciele i lokalni artyści.

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