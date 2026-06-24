Spontaniczna decyzja Julii Wieniawy. Z imprezowej wyspy wróci z pamiątką na całe życie

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Julia Wieniawa skorzystała z przerwy w obowiązkach zawodowych i postanowiła zrelaksować się na europejskich wakacjach. Podczas pobytu na imprezowej Ibizie aktorka podjęła bardzo spontaniczną decyzję, która trwale przypominać jej będzie o miło spędzonym czasie.

Julia Wieniawa podczas wakacji na Ibizie wykonała dopasowany tatuaż ze znajomym, dokumentując ten moment w mediach społecznościowych.
Julia WieniawaJacek KurnikowskiAKPA

Aktorka i piosenkarka od lat nie zwalnia tempa, konsekwentnie budując swoją karierę. Dzięki nieustannemu zaangażowaniu w nowe projekty Julia Wieniawa nie może narzekać na nudę, ale ostatecznie musiała znaleźć też czas na regenerację. Podczas chwilowego spokoju w zawodowych obowiązkach, wyruszyła na wypoczynek, a jej pierwszym przystankiem była grecka wyspa Mykonos.

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Imprezowy klimat i spontaniczna decyzja

Po relaksie w luksusowym greckim hotelu Julia Wieniawa postanowiła nieco zmienić otoczenie i poleciała na Ibizę, która od lat słynie z niesamowitego, imprezowego klimatu. W hiszpańskim kurorcie artystce towarzyszył między innymi zaprzyjaźniony influencer, Kacper Kujawa. Rozrywkowa atmosfera wyspy sprawiła, że dwójka przyjaciół zdecydowała się na bardzo spontaniczną i odważną decyzję o wspólnej wizycie w studiu tatuażu.

Dwie osoby trzymające się za ręce, widoczne delikatne, minimalistyczne tatuaże przedstawiające figurki przypominające ludziki na nadgarstkach, biżuteria na jednym z nadgarstków oraz wyraziste kolory i wzory w tle.
Tatuaże Julii Wieniawy i Kacpra KujawyInstagram @juliawieniawamateriał zewnętrzny

Gwiazda oraz jej znajomy postanowili na identyczne, dopasowane ozdoby na rękach, co celebrytka skomentowała słowami: "Właśnie wpadliśmy na szalony pomysł, że robimy sobie matching tatuaże". Wybrany przez nich wzór to prosty zarys dwóch trzymających się za ręce i biegnących osób, nad którymi świeci słońce. Cały proces tworzenia tej wyjątkowej wakacyjnej pamiątki artystka ze szczegółami relacjonowała w mediach społecznościowych

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