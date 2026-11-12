Spektakularna metamorfoza Margaret! Pokazała się w zupełnie nowej fryzurze

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Podczas uroczystego koncertu z okazji Dnia Niepodległości pośród gwiazd pojawiła się Margaret. Choć sam jej występ spotkał się z ciepłym przyjęciem, to nie on wzbudził największe emocje. Artystka przeszła bowiem niemałą metamorfozę.

Margaret zaprezentowała nową fryzurę z krótkim cięciem i grzywką podczas koncertu z okazji Święta Niepodległości na Cytadeli Warszawskiej.
MargaretGałązkaAKPA

Wydarzenie "Wspólna Niepodległa" zorganizowane w przestrzeni Cytadeli Warszawskiej z okazji państwowych obchodów 11 listopada zgromadziło znane nazwiska polskiej sceny. Na scenie oglądać mogliśmy m.in. Marylę Rodowicz, Tomasza Organka czy Justynę Steczkowską. Zgodnie z koncepcją widowiska, wykonawcy reprezentowali poszczególne regiony kraju.

Margaret przypadło zadanie zmierzenia się z tradycyjną kompozycją ludową zatytułowaną "16 wiosen". To nie sam występ wzbudził jednak największe zainteresowanie widzów. Wokalistka słynie z nieustannych eksperymentów ze stylem. Przeszła już drogę od jasnego blondu po odcienie pastelowe, tego wieczoru postanowiła ponownie zaskoczyć.

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Obecnie gwiazda promuje swój najświeższy krążek "Tripolar". Nową artystyczną erę artystka postanowiła zaakcentować również wizerunkowo. Choć nie zmienił się intensywny czerwony kolor, Margaret zdecydowała się na mocne skrócenie włosów. Najważniejszym elementem transformacji stała się jednak krótka, grzywka sięgająca połowy czoła.

Kobieta z czerwonymi włosami w długim futrze stoi na scenie koncertowej, w tle zielone ekrany świetlne.
Tak Margaret zaprezentowała się na koncercie "Wspólna Niepodległa" Paweł WrzecionAKPA


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