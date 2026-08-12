Organizatorzy przekazali swoje stanowisko w oświadczeniu dla redakcji "Onetu". Decyzja zapadła po analizie sytuacji oraz rozmowach prowadzonych również po stronie koreańskiej. Kluczowym problemem okazało się wycofanie się części wykonawców.

"Z ogromnym żalem informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni odwołać wydarzenie SOUND IN COLORS x K-POP EXPOSE, które miało odbyć się w dniach 15-16 sierpnia w Chorzowie. Decyzja ta została podjęta po dokładnej analizie sytuacji i działań również po stronie koreańskiej. W obliczu rezygnacji z występów ze strony kluczowych artystów realizacja wydarzenia w zakładanej skali, formule oraz na zakładanym poziomie produkcyjnym stała się niemożliwa"

Co ze zwrotem pieniędzy za bilety?

Tower Group Communications zapowiedziało, że osoby, które kupiły wejściówki w serwisie mykpop, otrzymają zwrot bezpośrednio od organizatora. Informacje dotyczące zasad oraz terminów mają pojawić się w następnych komunikatach.

"Zwroty za bilety zakupione za pośrednictwem serwisu mykpop będą realizowane bezpośrednio przez nas. Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz terminów zwrotów przekażemy w kolejnych komunikatach. Pytania i zgłoszenia dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres zwroty@kpopex.com. To jedyny adres, który będzie skuteczny w tej sprawie. Będziemy odpowiadać na wiadomości tak szybko, jak będzie to możliwe. W przypadku biletów zakupionych w innych serwisach - szczegółowe informacje podamy wkrótce. Serdecznie przepraszamy wszystkich uczestników, fanów, partnerów oraz osoby zaangażowane w przygotowanie wydarzenia".

Organizator nie wskazałna razie listy artystów, którzy zrezygnowali z udziału, ani szczegółowego harmonogramu zwrotów dla osób korzystających z innych platform biletowych.