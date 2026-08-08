Nieobecność Sophii dało się zauważyć podczas premiery dokumentu "Katseye: Wild Hearts" w Los Angeles. Zapytana o koleżankę Lara Raj odpowiedziała jedynie, że wokalistka nie czuje się najlepiej, ale pozdrawia fanów. Niedługo później HYBE x Geffen Records potwierdziło, że Laforteza nie weźmie udziału w najbliższych działaniach promocyjnych.

Po konsultacjach z lekarzami artystce zalecono dłuższy odpoczynek i dalszą opiekę. Jej stan ma zostać ponownie oceniony we wrześniu. Do tego czasu nie zobaczymy jej m.in. podczas festiwalu Head in the Clouds w Pasadenie.

Sophia opublikowała również własne oświadczenie. Przyznała, że najbardziej boli ją konieczność rezygnacji ze sceny.

"Naprawdę pęka mi serce, że ominie mnie tak wiele. Wiecie, jak bardzo kocham występować i dzielić z wami te chwile" - napisała.

23-letnia wokalistka zaznaczyła jednak, że nie może dłużej odkładać zdrowia na później.

"Ta decyzja nie była łatwa, ale uczę się, że zdrowie musi być najważniejsze. Zdaję sobie sprawę, że jeśli teraz nie zadbam o swój umysł i ciało, nie będę mogła przez długi czas robić tego, co kocham najbardziej" - wyjaśniła.

Z Katseye zostały na scenie cztery wokalistki

Laforteza jest drugą członkinią Katseye, która w 2026 roku zawiesiła działalność. W lutym podobną decyzję podjęła Manon Bannerman. Ona również wskazywała na potrzebę zadbania o zdrowie i samopoczucie. Do tej pory nie wróciła do zespołu.

W tej sytuacji najbliższe występy zagrają Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel i Yoonchae Jeung. Przed grupą ważne tygodnie - 13 sierpnia ukaże się EP-ka "Wild", a później Katseye ma rozpocząć jesienną trasę koncertową.

Międzynarodowy girlsband powstał w programie "The Debut: Dream Academy", przygotowanym przez HYBE i Geffen Records. Zakulisową pracę nad debiutem pokazano w dokumencie Netfliksa "Pop Star Academy: Katseye". Piosenki "Gnarly", "Gabriela" i "Pinky Up" przyniosły grupie popularność daleko poza środowiskiem fanów k-popu.

Eyekons wspierają Sophię, ale pytają o przyszłość grupy

Pod oświadczeniem zaroiło się od życzeń zdrowia. Fani Katseye, nazywani Eyekons, proszą Sophię, aby nie wyznaczała sobie terminu powrotu i skupiła się na odpoczynku.

"Poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz. Będziemy tu na ciebie czekać" - zapewnia jedna z fanek. "Wracaj do zdrowia, nasza liderko" - dodaje kolejna. W wielu wpisach powtarzają się słowa: "Kochamy cię" i "Dbaj o siebie".

Obok wsparcia pojawiły się jednak pytania o to, dlaczego w ciągu kilku miesięcy już druga wokalistka musi przerwać pracę. Część komentujących podejrzewa, że członkinie Katseye mają zbyt napięty grafik, choć wytwórnia nie potwierdziła, aby to on był przyczyną problemów Sophii.

"Najpierw Manon, teraz Sophia. Jak bardzo przepracowane są te dziewczyny?" - pyta jedna z osób. "Pozwólcie wszystkim odpocząć. Ich popularność nie zniknie tylko dlatego, że zrobią sobie przerwę" - czytamy w innym komentarzu.

Niektórzy domagają się nawet przełożenia trasy. Zwracają uwagę, że kupowali bilety na występ sześcioosobowego Katseye, a nie grupy pomniejszonej o dwie wokalistki. "Nie chcemy składu OT4 ani OT3. Pozwólcie dziewczynom porządnie odpocząć przed koncertami" - napisał jeden z fanów.

W komentarzach przypomniano również o atakach, których członkinie grupy doświadczają w internecie. Fani apelują więc nie tylko do wytwórni o zapewnienie artystkom odpoczynku, lecz także do innych użytkowników sieci o ograniczenie agresywnych wpisów. Sama Sophia obiecała, że będzie pracować nad powrotem, ale tym razem nie kosztem własnego zdrowia.