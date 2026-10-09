Sophia ogłosiła powrót do Katseye. "Potrzeba odwagi, żeby zrobić krok w tył"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Sophia Laforteza przekazała fanom długo wyczekiwane wieści. Po kilkumiesięcznej przerwie wokalistka ponownie dołączy do Katseye. Na razie nie weźmie jednak udziału w trwającej trasie koncertowej grupy.

Sophia ogłasza powrót do KatseyeChristopher PolkGetty Images

Wytwórnie HYBE i Geffen potwierdziły, że Sophia Laforteza wznowi działalność z Katseye w pierwszym tygodniu stycznia 2027 roku. Do tego czasu artystka będzie nadal skupiać się na swoim zdrowiu i samopoczuciu.

Oznacza to, że zabraknie jej podczas północnoamerykańskiej części trasy "The Wildworld Tour". Sophia nie będzie również uczestniczyć w działaniach promocyjnych zaplanowanych do końca 2026 roku.

"Z niecierpliwością czekamy na jej powrót, gdy Katseye rozpocznie kolejny etap swojej działalności w 2027 roku" - przekazano w oświadczeniu.

W komunikacie podziękowano także fanom za wsparcie okazywane wokalistce w ostatnich miesiącach. "Jesteśmy ogromnie wdzięczni Eyekons za nieustającą miłość i wyrozumiałość, którymi otaczacie Sophię i Katseye" - dodano.

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Sophia Laforteza o przerwie od Katseye

Po ogłoszeniu terminu powrotu głos zabrała również sama zainteresowana. W relacji na Instagramie przyznała, że ostatni czas nie był dla niej łatwy. Podkreśliła jednak, że korzysta z potrzebnej pomocy i uczy się lepiej dbać o własne samopoczucie.

"Wasza życzliwość dała mi więcej siły, niż możecie sobie wyobrazić. Nie było łatwo, ale robię wszystko, co mogę. Korzystam z potrzebnej mi pomocy, uczę się, jak lepiej o siebie dbać, i staram się zatroszczyć o swoje samopoczucie" - napisała.

Wokalistka nie ukrywa, że rezygnacja z dalszej części tegorocznej trasy była dla niej trudna. Przerwę zamierza wykorzystać na dalsze treningi i przygotowania do ponownego pojawienia się na scenie.

"Choć bardzo chciałabym po prostu się nie poddawać i dalej występować, zrozumiałam, że czasami potrzeba odwagi, żeby zrobić krok w tył i dzięki temu móc później ruszyć naprzód" - wyznała.

Sophia ma nadzieję, że wróci do zespołu szczęśliwsza, zdrowsza, silniejsza i bardziej pewna siebie. "Nie mogę się doczekać, aż znów stanę na scenie z moimi siostrami i będę mogła was zobaczyć" - zwróciła się do fanów.

Katseye kontynuuje trasę w zmniejszonym składzie

Sophia Laforteza zawiesiła działalność w Katseye w sierpniu 2026 roku. Powodem była potrzeba skupienia się na zdrowiu psychicznym. Początkowo nie podano, jak długo potrwa jej nieobecność.

Od lutego na przerwie przebywa także Manon Bannerman. W jej przypadku nadal nie ogłoszono terminu powrotu. Katseye występuje więc obecnie jako kwartet, który tworzą Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel i Yoonchae Jeung.

Pomimo nieobecności dwóch członkiń grupa kontynuuje promocję EP-ki "WILD" oraz trasę "The Wildworld Tour". Jej północnoamerykańska część zakończy się 27 listopada koncertem w Meksyku. Sophia dołączy do koleżanek przy kolejnych projektach zaplanowanych już na 2027 rok.

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