Sombr to młody amerykański wokalista, który zyskał międzynarodową popularność w ubiegłym roku - dzięki piosenkom "Back to Friends", "Undressed" oraz "12 to 12", które stały się viralami w mediach społecznościowych i zaprowadziły go na światowe listy przebojów. Jeszcze w 2025 r. artysta zadebiutował z albumem długogrającym "I Barely Know Her" i otrzymał nagrodę MTV VMA. W kolejnym roku 21-latek został nominowany do Grammys, w kategorii najlepszy nowy artysta. Choć od premiery jego płyty minęło niewiele czasu, nie zwalnia tempa i już wydaje kolejne single - "Potential" czy "My Body Isn't Ready" - które zdobywają serca milionów słuchaczy i dorównują wcześniejszym hitom.

Amerykański artysta młodego pokolenia jest obecnie również w trakcie trasy koncertowej "You Are The Reason Tour", która wystartowała w lipcu. Ma za sobą show w Meksyku i Kanadzie, a teraz występuje w różnych zakątkach Ameryki Północnej. Na 2027 r. zaplanował wizyty także w Australii, Nowej Zelandii, Europie i ponownie w Meksyku.

Sombr zaprosił na scenę prawdziwą legendę. Gitarzysta Fleetwood Mac dołączył do niego w kultowej piosence!

Podczas ostatniego występu, który miał miejsce w Los Angeles, 21-latek zaprosił na scenę legendę, która cieszyła się ogromną popularnością w minionych dekadach. U boku Sombra zjawił się Lindsey Buckingham - gitarzysta i wokalista Fleetwood Mac.

Sombr wyznał przed publicznością, że kultowy muzyk od zawsze był jego wielką inspiracją. "Chciałbym zaprosić na scenę kogoś, kogo bardzo podziwiam. Muzyka tego człowieka jest jedną z największych inspiracji w moim życiu. Dorastałem, słuchając tego gościa. Myślę, że wszyscy dorastaliśmy na jego muzyce. Wszyscy. To wspaniały mentor i świetny człowiek. Przywitajcie wielką legendę Fleetwood Mac - Lindsey'a Buckinghama!" - przedstawiał gościa specjalnego młody gwiazdor.

Następnie wokaliści wykonali wspólnie utwór "Go Your Own Way" - jeden z największych hitów Fleetwood Mac, który znalazł się na przełomowym albumie "Rumours" (jednym z najlepiej sprzedających się wydawnictw w historii muzyki popularnej) i jako pierwszy w karierze grupy dotarł do najlepszej dziesiątki listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Nagrania z nietuzinkowego duetu błyskawicznie obiegły sieć, robiąc furorę m.in. na TikToku i YouTube'ie.

Sombr chętnie zaprasza na scenę gości specjalnych. Z kim wykonał już duety?

To nie pierwszy raz, gdy Sombr zaprasza na swoją trasę koncertową gościa specjalnego. Jeszcze tego samego wieczoru w Los Angeles u jego boku zaśpiewał Jesse Rutherford, czyli lider The Neighbourhood. Panowie wspólnie wykonali największy przebój zespołu z 2013 r. - "Sweater Weather". Latem tego roku, podczas koncertu w ramach Sziget Festivalu w Budapeszcie, niespodziewanie wokalistę na scenę wprowadziła Zara Larrson, wraz z całą ekipą swoich tancerek. Z kolei podczas tegorocznej Coachelli 21-latek zaprosił do wspólnego występu legendarnego Billy'ego Idola oraz jego gitarzystę Steve'a Stevensa.