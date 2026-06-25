Sombr celowo nie włącza klimatyzacji. "Chcę cierpieć i się pocić"

Sombr, który w ostatnich miesiącach błyskawicznie zdobywa popularność na światowej scenie, pojawił się w programie internetowym "Royal Court" prowadzonym przez Brittany Broski. Rozmowa szybko zeszła na temat procesu twórczego artysty i nastroju, z którym kojarzą się jego piosenki.

20-letni wokalista, naprawdę nazywający się Shane Boose, nie ukrywał, że pisanie muzyki wiąże się u niego z samotnością.

"Siedzimy w ciemnych sypialniach i cierpimy. Bez przyjaciół, bez ukochanej osoby" - powiedział. Prowadząca dopytała, czy podczas pracy rzeczywiście dosłownie ocieka potem.

"O tak, pocimy się" - odpowiedział ze śmiechem.

Po chwili wyjaśnił, że robi to całkowicie świadomie.

"Kiedy tworzę muzykę, celowo nie włączam klimatyzacji. Chcę cierpieć i się pocić. To sprawia, że mam większą motywację do pracy i napisania dobrej piosenki. Muszę być zlany potem jak muzyk jazzowy, kiedy tworzę" - przyznał.

Noc to jego ulubiona pora. "Jest magiczna"

To jednak nie jedyny element jego nietypowego rytuału. Sombr przyznał, że inspiracja przychodzi do niego głównie wtedy, gdy większość ludzi śpi.

"Zdecydowanie wolę siedzieć do szóstej rano, a potem przespać cały dzień. Noc jest magiczna, zwłaszcza jeśli jest się kreatywnym" - powiedział.

Jak podkreślił, do pracy potrzebuje całkowitej ciszy.

"Powinna być trzecia nad ranem. Żaden z moich znajomych nie może być wtedy obudzony. Nic nie może się dziać. Myślę, że sednem tego procesu jest izolacja" - wyjaśnił.

Samotność pomaga tworzyć, ale szczęście daje coś zupełnie innego

Choć odcięcie się od świata pomaga mu pisać kolejne utwory, artysta przyznaje, że nie jest to stan, w którym czuje się najlepiej.

"Kiedy piszę, izoluję się i robię się smutny. Dopiero kiedy wyjeżdżam w trasę i mogę być z moimi ludźmi, jestem naprawdę szczęśliwy" - powiedział.

Jak dodał, największą wartością są dla niego spotkania z publicznością po koncertach.

"Potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem" - podkreślił. Rozmowy z fanami i poznawanie ich historii pomagają mu zachować właściwą perspektywę i przypominają, dlaczego w ogóle tworzy muzykę.

Mimo zaledwie 20 lat Sombr wyrósł na jedno z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia. Urodzony w Nowym Jorku Shane Boose zyskał rozgłos dzięki utworom publikowanym w internecie, a single "Back to Friends" i "Undressed" przyniosły mu międzynarodową popularność oraz miliony odtworzeń w serwisach streamingowych. Dziś regularnie występuje na dużych festiwalach i jest wymieniany w gronie najbardziej obiecujących artystów alternatywnego popu.





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