Smutne wyznanie Jessie J. Gwiazda ujawnia prawdę o swoim zdrowiu

Słynna brytyjska wokalistka i autorka tekstów podzieliła się z fanami smutną informacją na temat swojego stanu zdrowia. W opublikowanym w mediach społecznościowych poście Jessie J ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi we wczesnym stadium.

Artystka podkreśliła, że z uwagi na szybkie wykrycie choroby stara się zachować pozytywne nastawienie. "Rak zawsze jest do bani, ale trzymam się tego, że jest to początkowe stadium" - zaznaczyła wykonawczyni hitu "Bang Bang" .

Jessie J zmaga się z chorobą. Co ujawniła?

"Zawsze dzieliłam się z wami tym, co przeżywam i czego doświadczam w swoim życiu. Chcę więc podzielić się tym z ludźmi, którzy się o mnie troszczą. Zanim ukazała się piosenka, zdiagnozowano u mnie wczesną postać raka piersi" - ujawniła.

Wspomniany utwór "Living My Best Life" miał premierę 25 kwietnia. Singel zapowiada nadchodzący, 6. album studyjny wokalistki, który ma być "najbardziej osobistym" projektem w jej dotychczasowej karierze.

"Rak zawsze jest do bani, ale trzymam się tego, że jest to początkowe stadium. W tym czasie byłam poddawana rozmaitym badaniom, jestem pod opieką lekarzy" - podkreśliła Jessie J.

"To dość dramatyczny sposób na powiększenie sobie biustu. Po Summertime Ball zniknę na jakiś czas, by przejść operację, ale wrócę - z wielkimi cyckami i porcją nowej muzyki" - zapowiada nominowana do nagrody Grammy artystka.