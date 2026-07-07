Taylor Swift i Travis Kelce oficjalnie są już małżeństwem. Amerykańska supergwiazda i zawodnik Kansas City Chiefs sformalizowali swój związek w ubiegły weekend, organizując huczne przyjęcie w nowojorskiej Madison Square Garden - jednej z najbardziej prestiżowych hal widowiskowych świata. Choć nieoficjalnie do mediów trafiało wiele szczegółów dotyczących wydarzenia, organizatorzy starali się dbać o maksymalną prywatność. Goście zostali nawet objęci zakazem korzystania z telefonów. Jak podają zagraniczne portale - mieli także podpisać umowy o zachowaniu poufności.

Taylor Swift i Travis Kelce są już po ślubie. Kto był zaproszony?

Uroczystość Taylor i Travisa poprowadził znany hollywoodzki aktor, który prywatnie przyjaźni się z parą, Adam Sandler. Gości było kilkaset, a wśród nich znalazły się nazwiska takie jak Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Selena Gomez, Zoë Kravitz, Gwen Stefani, Suki Waterhouse, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant oraz Adrien Brody. Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji, dla pary młodej miała zaśpiewać Stevie Nicks, lecz ostatecznie 78-letnią wokalistkę znaną z grupy Fleetwood Mac zastąpił Paul McCartney. Jeden z Beatlesów wykonał na żywo - po raz pierwszy od sześciu dekad - utwór "I Want To Hold Your Hand".

Jak wynika z relacji uczestników, które przez poufność są dosyć oszczędne, przestrzeń Madison Square Garden została zaaranżowana na wzór ogrodu z bujną zielenią i tysiącami kwiatów. Zagraniczne media kalkulują, że całość mogła pochłonąć nawet 20 mln dolarów.

Gwiazdorska para rozdawała gościom torebki i samochód! Loteria z drogocennymi nagrodami na ślubie Taylor Swift

Na uczestników wesela Taylor i Travisa czekało wiele niespodzianek, lecz jedną z najbardziej zaskakujących była loteria z nagrodami. Goście, biorąc udział w zabawach i grach, mogli zdobywać losy, które następnie wymieniane były na prezenty. Do wygrania były adekwatne do rangi przyjęcia przedmioty - na próżno szukać było symbolicznych pamiątek. Wśród nagród znalazły się więc drogocenne zegarki Cartiera, torebki od Chanel czy Diora, a nawet wyjątkowy egzemplarz Chevroleta Chevelle z 1970 r.

Samochód nie był przypadkowym wyborem, ponieważ właśnie takim modelem auta Travis Kelce odwiózł Taylor Swift do domu po ich pierwszej randce w 2023 r. Ikoniczny pojazd, który można było wygrać w loterii, posiadał okolicznościową tablicę rejestracyjną. Symbolicznie nawiązywała ona do początku historii zakochanych. Weselny gość, który wszedł w posiadanie auta, z pewnością więc nigdy nie zapomni o rocznicy swoich przyjaciół.