Media błyskawicznie obwołały Taylor Swift i Travisa Kelce'a mianem superpary. 36-latka jest jedną z najpopularniejszych wokalistek na świecie, a jej rówieśnik uważany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii futbolu amerykańskiego na swojej pozycji. Obecnie reprezentuje barwy Kansas City Chiefs, z którym trzykrotnie wygrywał Super Bowl.

Nic więc dziwnego, że ich związek rozpala miliony fanów na całym świecie. Gdy para ogłosiła zaręczyny w sierpniu 2025 r., ich post na Instagramie zebrał ponad 37,5 mln reakcji, co obecnie daje mu 12. miejsce na liście najpopularniejszych wpisów wszech czasów w tym serwisie.

Taylor Swift i Travis Kelce szykują się do ślubu

Ślub Taylor i Travisa zbliża się wielkimi krokami, a do mediów trafiają kolejne, coraz bardziej elektryzujące szczegóły. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że jedną z najważniejszych gwiazd na weselu będzie Stevie Nicks. Legendarna wokalistka Fleetwood Mac ma nie tylko znaleźć się na liście gości, ale również uświetnić wydarzenie swoim występem.

O wyjątkowej roli 78-letniej Stevie Nicks na weselu Taylor Swift donoszą m.in. portale Page Six oraz Rolling Stone, które powołują się na swoich informatorów. Przedstawiciele artystek jeszcze nie skomentowali tych rewelacji.

Swift i Nicks od lat są w bliskiej relacji. Taylor wielokrotnie podkreślała, jak wielkim wsparciem były dla niej rady ze strony starszej koleżanki. Z kolei wokalistka Fleetwood Mac publicznie dziękowała Taylor za utwór "You're On Your Own, Kid" z albumu "Midnights", wyznając, że pomógł jej on przetrwać żałobę po stracie przyjaciółki z zespołu, Christine McVie. Co ciekawe, 10 czerwca, podczas finałów NBA, Swift pokazała się w koszulce z wymownym napisem "Stevie Knicks".

Według relacji "The New York Times", 36-latka wynajęła słynną halę Madison Square Garden w Nowym Jorku na kilkudniową imprezę tuż przed weekendem z okazji Święta Niepodległości (4 lipca). 2 lipca ma odbyć się kameralne spotkanie dla najbliższych, 3 lipca huczne wesele na około 1000 gości.

Media spekulują, że sama ceremonia zaślubin może odbyć się w innym, pozwalającym na większą prywatność, miejscu, a hala sportowa posłuży tylko jako przestrzeń na wesele.

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