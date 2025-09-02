"Słowianki" spotkały się z Cleo po 10 latach! Teraz wyglądają zupełnie inaczej
Dekada minęła jak jeden dzień - Paula Tumala i Ola Ciupa ponownie spotkały się z Cleo. To trio w 2014 roku podbiło Europę podczas pamiętnego występu na Eurowizji. Dziś, po latach, wróciły wspomnienia, a zdjęcie ze spotkania szybko obiegło sieć.
Choć od tamtego wieczoru w Kopenhadze minęło już dziesięć lat, wspomnienia wciąż są żywe. To właśnie wtedy Cleo i Donatan wykonali przebój "My Słowianie", a obok nich na scenie pojawiły się Ola Ciupa i Paula Tumala - ubrane w ludowe stroje i wykonujące codzienne, swojskie czynności. Ten obraz przeszedł do historii konkursu.
"Po 10 latach ponowne spotkanie… a we mnie tyle wspomnień i ogromny sentyment do Eurowizji 2014" - napisała Tumala w mediach społecznościowych, publikując wspólną fotografię z Cleo i Ciupą.
Życie po Eurowizji
"Przez ten czas moje życie zmieniło się całkowicie - ewoluowałam jako kobieta, zdobyłam wiele doświadczeń, ale przede wszystkim zostałam mamą dwóch najcudowniejszych córeczek. To wydarzenie zawsze będzie miało w moim sercu szczególne miejsce" - podkreśliła.
Dodała też, że dziś jej największą siłą i motywacją jest rodzina.
"My Słowianie" - piosenka, która rozpaliła Europę
Singiel "My Słowianie" miał premierę w 2013 roku i niemal z dnia na dzień stał się hitem internetu. Teledysk, w którym wystąpiły m.in. Tumala i Ciupa, zebrał miliony wyświetleń, a utwór szybko przekroczył granice Polski. Połączenie hip-hopu Donatana, mocnego wokalu Cleo i ludowych akcentów okazało się mieszanką nie do podrobienia.
Występ na Eurowizji w 2014 roku wywołał spore emocje - jedni zarzucali mu zbytnią dosłowność i prowokację, inni zachwycali się oryginalnością i autoironią. Polska zajęła 14. miejsce, ale w pamięci fanów Eurowizji "Słowianki" zapisały się na zawsze. Do dziś nagranie z Kopenhagi regularnie wraca w eurowizyjnych podsumowaniach i zestawieniach najbardziej charakterystycznych występów.