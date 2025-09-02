"Słowianki" spotkały się z Cleo po 10 latach! Teraz wyglądają zupełnie inaczej

Choć od tamtego wieczoru w Kopenhadze minęło już dziesięć lat, wspomnienia wciąż są żywe. To właśnie wtedy Cleo i Donatan wykonali przebój "My Słowianie", a obok nich na scenie pojawiły się Ola Ciupa i Paula Tumala - ubrane w ludowe stroje i wykonujące codzienne, swojskie czynności. Ten obraz przeszedł do historii konkursu.

"Po 10 latach ponowne spotkanie… a we mnie tyle wspomnień i ogromny sentyment do Eurowizji 2014" - napisała Tumala w mediach społecznościowych, publikując wspólną fotografię z Cleo i Ciupą.

"Słowianki" spotkały się z Cleo po latach Wojciech Strozyk/Instagram East News

Życie po Eurowizji

"Przez ten czas moje życie zmieniło się całkowicie - ewoluowałam jako kobieta, zdobyłam wiele doświadczeń, ale przede wszystkim zostałam mamą dwóch najcudowniejszych córeczek. To wydarzenie zawsze będzie miało w moim sercu szczególne miejsce" - podkreśliła.

Dodała też, że dziś jej największą siłą i motywacją jest rodzina.

Ola Ciupa, Cleo i Paulina Tomala spotkały się ponownie VIPHOTO East News

"My Słowianie" - piosenka, która rozpaliła Europę

Singiel "My Słowianie" miał premierę w 2013 roku i niemal z dnia na dzień stał się hitem internetu. Teledysk, w którym wystąpiły m.in. Tumala i Ciupa, zebrał miliony wyświetleń, a utwór szybko przekroczył granice Polski. Połączenie hip-hopu Donatana, mocnego wokalu Cleo i ludowych akcentów okazało się mieszanką nie do podrobienia.

Występ na Eurowizji w 2014 roku wywołał spore emocje - jedni zarzucali mu zbytnią dosłowność i prowokację, inni zachwycali się oryginalnością i autoironią. Polska zajęła 14. miejsce, ale w pamięci fanów Eurowizji "Słowianki" zapisały się na zawsze. Do dziś nagranie z Kopenhagi regularnie wraca w eurowizyjnych podsumowaniach i zestawieniach najbardziej charakterystycznych występów.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL