Slayyyter zdradziła pochodzenie pseudonimu. "Podkochiwałam się w nim"

Naprawdę nazywa się Catherine Grace Garner, jednak od początku kariery występuje jako Slayyyter. Podczas wizyty w programie "Late Night with Seth Meyers" 30-letnia artystka po raz pierwszy szerzej opowiedziała, skąd wziął się jej sceniczny przydomek.

Inspiracją okazała się "Uczniowska balanga", czyli komedia Richarda Linklatera z 1993 roku. Slayyyter szczególnie polubiła Rona Slatera, w którego wcielił się Rory Cochrane. W filmie jest on wyluzowanym hipisem i jednym z najbardziej charakterystycznych bohaterów licealnej historii.

"W szkole średniej wydawał mi się bardzo fajny. Trochę się w nim podkochiwałam. Taka jest historia stojąca za tym wyborem" - wyjaśniła wokalistka.

Nazwisko Slater zmodyfikowała, dodając do niego trzy litery "y". Tak powstał pseudonim, pod którym zaczęła publikować muzykę w internecie, zanim podpisała kontrakt z wytwórnią i trafiła na amerykańskie listy przebojów.

Slayyyter zapowiedziała kolejny album

Wyznanie zbiegło się z zapowiedzią nowego wydawnictwa. Album "wor$t man in america" ukaże się 4 grudnia i będzie rozwinięciem pomysłów znanych z tegorocznego "WOR$T GIRL IN AMERICA".

Poprzednia płyta była pierwszym dużym wydawnictwem Slayyyter po podpisaniu umowy z Columbia Records i dotarła do 22. miejsca zestawienia Billboard 200. Artystka przyznała wcześniej, że podczas pracy nad materiałem poważnie brała pod uwagę zakończenie kariery muzycznej. Chciała więc nagrać album, z którego byłaby dumna nawet wtedy, gdyby okazał się jej ostatnim.

Sukces płyty zmienił te plany. Zapowiedzią kolejnego projektu zostały utwory "brand new chanel$" oraz "crank 2". Pierwszy z nich przyniósł wokalistce debiut na liście Billboard Hot 100.

Slayyyter wystąpi w Polsce

Artystka niedawno zakończyła północnoamerykańską część trasy "WOR$T GIRL IN THE WORLD TOUR". Jej finałem były dwa wyprzedane koncerty w Nowym Jorku, które odbyły się 3 i 4 października.

Następnym etapem tournée będą występy w Europie. Slayyyter pojawi się także w Polsce. Koncert odbędzie się 24 października 2026 roku w warszawskim Palladium.