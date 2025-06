Oficjalny profil European Space Agency (ESA) opublikował w serwisie Spotify playlistę z ulubionymi utworami Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jakie nagrania wybrał Polak? Wśród piosenek nie brak kosmicznych odniesień, jak choćby "Space Oddity" Davida Bowiego, "Out of Space" The Prodigy i "Fly Me To The Moon" Lotus Blue, a także "A Sky Full of Stars" Coldplay i "Fly Away" Lenny'ego Kravitza.