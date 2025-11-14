"Organizatorzy koncertu Sławka Uniatowskiego informują, że z przyczyn niezależnych od artysty, zespołu i organizatora dzisiejszy koncert został przesunięty na 15 marca 2026" - czytamy we wpisie.

"W drodze na wydarzenie artysta uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście nic nie zagraża jego życiu, jednak zaistniała sytuacja uniemożliwia mu występ w planowanym terminie. Prosimy o zrozumienie i poszanowanie prywatności artysty w tym trudnym momencie" - głosi oficjalny komunikat.

Na relacji możemy zobaczyć krótkie nagranie, na którym Sławek Uniatowski pokazuje trzy uszkodzone pojazdy, a w tle widać karetki na sygnale. "To jest samochód pancerny" - słychać głos wokalisty.

Koncert w Zamościu pod hasłem "THE BEST OF II DUET" został przełożony na 15 marca 2026 r. Zakupione bilety zachowują ważność. Istnieje też możliwość zwrotu wejściówek - organizatorzy proszą o kontakt z bileterią, w której dokonano zakupu.

Kim jest Sławek Uniatowski?

Sławek Uniatowski zaistniał w show-biznesie w 2005 r., dzięki udziałowi w 4. edycji programu "Idol", emitowanego na antenie stacji Polsat. Zajął w nim 2. miejsce, przegrywając jedynie z Maciejem Silskim.

W 2015 r. pojawił się w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Zatańczył w parze z Magdaleną Soszyńską-Michno, ale odpadł jako pierwszy.

W 2018 r. wypuścił pierwszą autorską płytę "Metamorphosis", którą zapowiadał od dobrych kilku lat. Materiał zawierał piosenki utrzymane w klimacie jazzu, soulu i ambitnego popu. Autorami tekstów są Sławek Uniatowski, Michał Zabłocki, Janusz Onufrowicz i Tomasz Organek, który napisał je po angielsku.

W latach 2019-2021 występował w popularnym serialu "M jak miłość" (grał Leszka Krajewskiego, ukochanego Barbary Kurdej-Szatan).

Na koncertach często sięga po piosenki innych wykonawców, jak m.in. Zbigniew Wodecki (przez niektórych został obwołany następcą tego piosenkarza),Edyta Geppert, Krzysztof Krawczyk i Frank Sinatra.

W październiku 2024 r. wypuścił drugi autorski album, zatytułowany po prostu "Uniatowski". Do muzyki wokalisty powstały teksty autorstwa m.in. Janusza Onufrowicza, Jacka Cygana, Tomka Organka, Roberta Amiriana i Tomka Skierczyńskiego.

