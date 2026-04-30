Sława Przybylska to legendarna polska piosenkarka, która swoje pierwsze kroki na scenie stawiała ponad 70 lat temu, zyskując popularność dzięki interpretacjom piosenek poetyckich i romantycznych ballad. W trakcie długiej kariery wylansowała m.in. utwory "Pamiętasz była jesień" czy "Gdzie są chłopcy z tamtych lat", którymi zapisała się na kartach historii polskiej popkultury. 94-letnia artystka jeszcze do niedawna nie myślała o rezygnacji z występów scenicznych. Choć wciąż zachowuje młodego ducha, niezwykłą energię i pozytywne myślenie, teraz zdradziła, kiedy planuje zejść ze sceny.

Sława Przybylska planuje zejść ze sceny. Z tyłu głowy ma inny plan na zaistnienie

Wokalistka była niedawno gościnią audycji "Kayah zaprasza" na antenie RMF Classic. To właśnie tam padły słowa, które wywołały spore poruszenie wiernych fanów i słuchaczy. Przybylska nie ukrywała, że powoli zbliża się moment rozstania ze sceną.

"Ja zdaję się, już ten rok, chyba do grudnia... Ja już nie będę występować" - przyznała wokalistka. Chwilę później dodała już bardziej stanowczo: "Tak po prostu czuję, że trzeba już to zakończyć".

Deklaracja ikony polskiej piosenki zaskoczyła prowadzącą rozmowę Kayah, która przypomniała, że podobne zapowiedzi ze strony artystki pojawiały się już wcześniej. "Pragnę ci przypomnieć, że w 2001 roku też mówiłaś, że to jest koniec kariery" - zauważyła. Przybylska nie zaprzeczyła, ale jasno wskazała różnicę: "Wtedy czasem tak mówiłam, ale to była taka potrzeba, że właściwie bez piosenki nie istnieję".

"Teraz zaistnieję poezją. Tylko będę właśnie pisać i będzie może wreszcie ta książka o mnie" - zapowiedziała. Jak podkreśliła, chce skupić się na słowie pisanym i nadać swojej twórczości świeży kierunek.

Świetna forma Sławy Przybylskiej dziwi niejednego. "Po prostu kocham ruch"

Sława Przybylska od wielu lat zwraca uwagę nie tylko na dietę, lecz także na codzienny ruch. "Ruch jest podstawą życia. Nieważne ile ma się lat, trzeba się ruszać. Czas nie mija, czas jest wieczny, abstrakcyjny. Czas jest tajemnicą, tylko my w tym czasie mijamy i starajmy się, aby to mijanie było radosne" - mówiła w wywiadzie dla "Super Expressu".

Okazuje się, że artystka najlepiej czuje się w tańcu. "Po prostu cieszę się każdym dniem. Specjalnie nie dbam o taką dietę, nie chodzę na żadne siłownie. Po prostu kocham ruch i jak słyszę na przykład wspaniałe rytmy kubańskie, to tańczę. Dla mnie taniec jest potrzebą - tak jak piosenka jest imperatywem - to taniec wyzwala we mnie rodzaj wolności" - opowiadała kilka lat temu portalowi ShowNews.

