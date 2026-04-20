94-letnia Sława Przybylska jest obecna na polskiej scenie od ponad sześciu dekad. W 2024 r. przypomniała o sobie występując podczas 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Piosenkarka cały czas jest aktywna, co jakiś czas pojawiając się w mediach i opowiadając m.in. o swojej formie.

W marcu była jedną z gwiazd telewizyjnego koncertu "Cafe Fogg" (TVP) z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Fogga.

Do największych przebojów Sławy Przybylskiej należą piosenki "Pamiętasz była jesień" i "Gdzie są chłopcy z tamtych lat". Pod koniec 2024 r. wystąpiła w duecie z Michałem Wiśniewskim w nowej wersji jego utworu "Tam w ogrodach".

Sława Przybylska nie wystąpi na Festiwalu w Opolu. "Z wielkim żalem"

Poznaliśmy pierwsze szczegóły tegorocznej edycji Festiwalu w Opolu, który odbędzie się w dnia 4-7 czerwca. Organizatorzy zaprezentowali listę uczestników koncertów Premiery i Debiuty.

Na liście Premier znaleźli się m.in. wspomniany Michał Wiśniewski ("Do moich dzieci"), a także Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska we wspólnej piosence "Fale", Krzysztof Iwaneczko ("Zatrzymaj się"), Kuba Szmajkowski ("Porto") i zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland" Jasiek Piwowarczyk ("Halo Houston").

Nieobecność Sławy Przybylskiej wywołała zdecydowaną reakcję jej otoczenia. W poście na oficjalnym profilu na Facebooku czytamy wprost o "skandalu".

"Z wielkim żalem informujemy, że TVP nie zaprosiło Sławy do udziału w festiwalu w Opolu. To decyzja, która wzbudziła wiele kontrowersji i emocji wśród fanów artystki. Sława to ikona polskiej muzyki, której występ na tym prestiżowym wydarzeniu byłby nie tylko ucztą dla uszu, ale także ogromnym świętem dla wszystkich jej miłośników. Jej brak na scenie w Opolu to ogromna strata! Apelujemy do TVP o przemyślenie tej decyzji! Czyż nie zasługuje na szansę zaprezentowania swojego talentu przed szeroką publicznością?" - głosi wpis na profilu prowadzonym przez menedżera piosenkarki.

